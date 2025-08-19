Bocce, Spina conquista il Trofeo Santa Lucia 2025

Grande successo per il Trofeo a Civitella Alfedena: Antonio Spina conquista il titolo, mentre Marco Di Desiderio e Lucia Rossi brillano nella gara amatoriale

CIVITELLA ALFEDENA – Antonio Spina della società La Torre Vinchiaturo si è aggiudicato il Trofeo Santa Lucia, organizzato dal C.B. Santa Lucia Civitella Alfedena, società aquilana sotto l’egida della FIB Molise. La kermesse è stata disputata durante la settimana di Ferragosto, nei giorni di maggiore afflusso turistico nel piccolo centro situato all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il bojanese Antonio Spina, tesserato per La Torre Vinchiaturo, ha battuto, in finale, Carmine Rainone del DLF Isernia.

Al terzo posto si è classificato Attilio Ialenti della Bocciofila AVIS Campobasso, quarta piazza per Giovanni Di Nunzio del Circolo Bocciofilo Santa Lucia Civitella Alfedena, quinta posizione per Mario Perella de La Torre Vinchiaturo.

Parallelamente alla kermesse agonistica, è stata disputata anche una gara amatoriale, il Trofeo dell’Amicizia, aperta a semplici appassionati e turisti, vinta da Marco Di Desiderio e Lucia Rossi e col secondo posto appannaggio di Rino Sorrentino e Riccardo Sorrentino.

Alle finali e alle premiazioni di domenica 17 agosto, presenti il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, col consigliere Mario Perrella.

A fare gli onori di casa c’era il sindaco di Civitella Alfedena, Giuseppe Rossi, insieme con i dirigenti del Circolo Bocciofilo Santa Lucia Civitella Alfedena, Maurizio Santucci, Pasquale Iannucci e Marco Di Desiderio, organizzatori della competizione.

In particolare, il primo cittadino Giuseppe Rossi, entusiasta della massiccia partecipazione alla kermesse boccistica, ha dato la massima apertura dell’amministrazione comunale per lo sviluppo e la promozione dello sport delle bocce in tutta l’area a confine tra l’Abruzzo e il Molise, nella suggestiva location all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Le bocce molisane torneranno a Civitella Alfedena nel mese di ottobre col Trofeo Festa della Montagna, una gara a terna riservata agli atleti delle società molisane.