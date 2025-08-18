Percorso enogastromico a Fossalo, Festa del Morrutto a San Giovanni in galdo, Mostre a Montagano e Bonefro

REGIONE – Ogg, lunedì 18 agosto, giornata ricca di appuntamenti tra cultura, tradizione e divertimento. Molisenews24.it ricorda che a Montagano e Bonefro proseguono le mostre dedicate a Fernando Caterina e al “Ritorno in Molise”, mentre Fossalto celebra i sapori locali con un percorso enogastronomico. A San Giovanni di Galdo si gioca con la Caccia al tesoro della Festa del Morrutto, a San Giuliano di Puglia si rivive la trebbiatura e a Sepino si accende la musica con l’Officina Summer Festival.

MOSTRE

Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 18 AGOSTO

Usi, costumi, tradizioni – percorso enogastronomico riscoprendo i sapori del posto a Fossalto.

Festa del Morrutto – Caccia al tesoro a San Giovanni di Galdo.

Festa della trebbiatura a San Giuliano di Puglia (C.da Sant’Elena).

Officina Summer Festival a Sepino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 agosto

Festa della proloco a Bagnoli del Trigno.

Sagra del farro a Fossalto- Contrada Campofreddo.

Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.

20 agosto

Concerto per Organo XIX Secolo alla Chiesa di San Marco di Agnone.

Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto-Contrada Campofreddo.

Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.