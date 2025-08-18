Percorso enogastromico a Fossalo, Festa del Morrutto a San Giovanni in galdo, Mostre a Montagano e Bonefro
REGIONE – Ogg, lunedì 18 agosto, giornata ricca di appuntamenti tra cultura, tradizione e divertimento. Molisenews24.it ricorda che a Montagano e Bonefro proseguono le mostre dedicate a Fernando Caterina e al “Ritorno in Molise”, mentre Fossalto celebra i sapori locali con un percorso enogastronomico. A San Giovanni di Galdo si gioca con la Caccia al tesoro della Festa del Morrutto, a San Giuliano di Puglia si rivive la trebbiatura e a Sepino si accende la musica con l’Officina Summer Festival.
MOSTRE
Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 18 AGOSTO
Usi, costumi, tradizioni – percorso enogastronomico riscoprendo i sapori del posto a Fossalto.
Festa del Morrutto – Caccia al tesoro a San Giovanni di Galdo.
Festa della trebbiatura a San Giuliano di Puglia (C.da Sant’Elena).
Officina Summer Festival a Sepino.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 agosto
Festa della proloco a Bagnoli del Trigno.
Sagra del farro a Fossalto- Contrada Campofreddo.
Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.
20 agosto
Concerto per Organo XIX Secolo alla Chiesa di San Marco di Agnone.
Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto-Contrada Campofreddo.
Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.
23 agosto
Ghali in concerto a Campobasso.
Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.