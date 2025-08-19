Polizia Locale: CISL FP accoglie apertura di Sospiri

La CISL FP Abruzzo Molise esprime soddisfazione per l’apertura del Presidente Sospiri sull’emendamento alla legge sulla Polizia Locale. Dialogo istituzionale avviato

REGIONE – La CISL FP Abruzzo Molise esprime profonda soddisfazione per la rapida e positiva presa di posizione del Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha annunciato la volontà di “rivedere, revisionare e correggere” l’emendamento alla legge sulla Polizia Locale, accogliendo così le legittime preoccupazioni sollevate dal sindacato.

Un segnale importante che rappresenta un passo avanti verso il ripristino dell’autonomia e della professionalità della Polizia Locale, principi che rischiavano di essere compromessi da una norma in grado di trasformare il ruolo del Comandante in un incarico fiduciario e non più tecnico.

Un ringraziamento va al Presidente Lorenzo Sospiri per questa tempestiva apertura istituzionale e al capogruppo regionale di Forza Italia Emiliano Di Matteo, insieme all’intero gruppo consiliare di FI, per la loro attenzione e sensibilità al tema.

La CISL FP Abruzzo Molise ribadisce la propria disponibilità a contribuire attivamente al confronto che seguirà, con l’obiettivo comune di costruire una soluzione che rafforzi la competenza, l’imparzialità e il rispetto della normativa vigente — elementi imprescindibili per il corretto funzionamento della Polizia Locale al servizio dei cittadini.