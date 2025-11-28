Il 29 novembre al Palazzo Colagrosso di Bojano l’evento “Molise’s Got Talent” premia studenti meritevoli e ospita eccellenze locali, tradizioni e collegamenti internazionali

BOJANO – Il Palazzo Colagrosso ospiterà sabato 29 novembre alle ore 18 l’evento “Molise’s Got Talent – Il Molise eccellente”, una conferenza dedicata ai giovani, al merito e alla valorizzazione del territorio. La serata sarà condotta da Mina Cappussi, giornalista e presidente del Chapter di Bojano della Filitalia International, affiancata dalle ragazze del Servizio Civile Universale Alessia Cioffi e Valentina Pisano.

Il cuore dell’appuntamento sarà il conferimento delle Borse di Studio Filitalia International a tre giovani studenti promettenti – Teresa Cappussi, Melissa Riccio e Flavia Riccio – premiati per risultati scolastici, impegno e talento.

Relatori e testimonianze

Tra i protagonisti della serata:

Claudio Papa , imprenditore e presidente Coldiretti, fondatore Dolce Amaro, che racconterà la sua esperienza imprenditoriale e le strategie per restare e crescere in Molise.

Emilia Petrollini , già dirigente della Regione Molise, che offrirà una “fotografia” della regione tra punti di forza e criticità.

Piernicola Di Iorio, curatore di mostre internazionali e docente universitario, che porterà la sua esperienza di giovane di successo impegnato nella valorizzazione del territorio.

Cultura e tradizioni

L’associazione Voci e Tradizioni proporrà un intervallo culturale in costume tradizionale di Isernia, introdotto da Domenico Prioriello, noto volto televisivo e musicista. Attesi anche gli interventi di Alessio Spina e Rosangela Tedeschi, oltre alla testimonianza della molisana emigrata Fabiola Cimino. La serata sarà arricchita da un momento musicale con Simone Margiotta alla batteria.

Collegamenti internazionali

In collegamento da Philadelphia interverranno il Dr. Prof. Pasquale Nestico, fondatore e presidente onorario della Filitalia International, e Saverio Nestico, presidente internazionale dell’associazione.

L’evento è organizzato da Centro Studi Agorà, Molise Noblesse, Filitalia International, Casa Molise, Ippocrates, Umdi Un Mondo d’Italiani, Adiform, Voci e Tradizioni, Aitef, Anief, Servizio Civile Universale, con il patrocinio del Comune di Bojano.