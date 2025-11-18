Campobasso, Brunella Schisa ospite di “Ti racconto un libro”

Il 20 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso Brunella Schisa presenta “La più bella: La versione di Elena”

CAMPOBASSO – Un viaggio nel mito, una voce femminile che attraversa i secoli e una storia che continua a parlare al presente. Sarà Brunella Schisa la protagonista del nuovo appuntamento di Ti racconto un libro 2025, la rassegna promossa dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

Giovedì 20 novembre alle ore 18.30, nella Sala del Circolo Sannitico di Campobasso, l’autrice presenterà il suo nuovo romanzo “La più bella: La versione di Elena”, un’opera che restituisce voce e profondità a uno dei personaggi femminili più celebri della letteratura: Elena di Troia. Schisa rilegge il mito da una prospettiva nuova, mettendo al centro sentimenti, dubbi e contraddizioni di figure iconiche come Elena, Menelao, Odisseo, Andromaca, Ettore e Agamennone.

L’incontro sarà arricchito dal dialogo con Simonetta Tassinari e Paolo Massari e sarà preceduto dalle “Letture per Gaza”, iniziativa che l’Unione Lettori Italiani e il Comune di Campobasso propongono all’inizio di ogni appuntamento, con il coinvolgimento dell’attore Diego Florio, per mantenere viva l’attenzione su quanto accade in Palestina.

Il prossimo appuntamento della rassegna è fissato per giovedì 27 novembre, sempre al Circolo Sannitico, con Mirko Zilahy e il suo romanzo “La stanza delle ombre”.