Campobasso, convegno ALC “Riflessioni sul fine vita”

Il 28 novembre a Campobasso l’Associazione Luca Coscioni organizza un convegno sul fine vita con esperti e istituzioni

CAMPOBASSO – La Cellula Coscioni Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Ordine degli Psicologi del Molise, organizza oggi alle ore 17 presso la Sala Alphaville il convegno “Riflessioni sul fine vita – Aspetti etici e giuridici”.

L’iniziativa intende aprire un confronto pubblico su un tema complesso e centrale nel dibattito nazionale: il fine vita, la libertà di autodeterminazione e i diritti delle persone. L’appuntamento si propone come momento di formazione e sensibilizzazione, con contributi tecnici e testimonianze dirette.

Relatori

Viviana Mastrobuoni, Coordinatrice Cellula Coscioni Molise

Stefano Massoli, membro di giunta ALC e marito di Laura Santi, prima persona in Umbria ad accedere alla morte medicalmente assistita

Mariano Flocco, Hospice e cure palliative ASReM

Alessandra Ruberto, Psicologa e Presidente Ordine degli Psicologi del Molise

Vincenzo Boncristiano, Avvocato

Alessandra Salvatore, Consigliera Regione Molise

I dati dell’Osservatorio DAT

La legge 219/2017 riconosce il diritto di ogni cittadino a decidere in anticipo come essere curato attraverso il testamento biologico (DAT). In Molise, secondo l’Osservatorio dell’Associazione Luca Coscioni, al 31 dicembre 2023 risultano 578 DAT depositate, pari a una ogni 297 abitanti. Nel dettaglio:

Isernia: 217 DAT (1 ogni 234 abitanti)

Campobasso: 361 DAT (1 ogni 336 abitanti)

Solo Lazio e Campania presentano numeri peggiori.

Numero Bianco

Nel 2024 dal Molise sono arrivate 62 richieste di informazioni sul fine vita al Numero Bianco (06 9931 3409), pari a 22 richieste ogni 100.000 abitanti, dodicesimo dato più alto a livello nazionale.