Campobasso, convegno ALC “Riflessioni sul fine vita”

Il 28 novembre a Campobasso l’Associazione Luca Coscioni organizza un convegno sul fine vita con esperti e istituzioni
CAMPOBASSO – La Cellula Coscioni Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Ordine degli Psicologi del Molise, organizza oggi alle ore 17 presso la Sala Alphaville il convegno “Riflessioni sul fine vita – Aspetti etici e giuridici”.
L’iniziativa intende aprire un confronto pubblico su un tema complesso e centrale nel dibattito nazionale: il fine vita, la libertà di autodeterminazione e i diritti delle persone. L’appuntamento si propone come momento di formazione e sensibilizzazione, con contributi tecnici e testimonianze dirette.
Relatori
- Viviana Mastrobuoni, Coordinatrice Cellula Coscioni Molise
- Stefano Massoli, membro di giunta ALC e marito di Laura Santi, prima persona in Umbria ad accedere alla morte medicalmente assistita
- Mariano Flocco, Hospice e cure palliative ASReM
- Alessandra Ruberto, Psicologa e Presidente Ordine degli Psicologi del Molise
- Vincenzo Boncristiano, Avvocato
- Alessandra Salvatore, Consigliera Regione Molise
I dati dell’Osservatorio DAT
La legge 219/2017 riconosce il diritto di ogni cittadino a decidere in anticipo come essere curato attraverso il testamento biologico (DAT). In Molise, secondo l’Osservatorio dell’Associazione Luca Coscioni, al 31 dicembre 2023 risultano 578 DAT depositate, pari a una ogni 297 abitanti. Nel dettaglio:
- Isernia: 217 DAT (1 ogni 234 abitanti)
- Campobasso: 361 DAT (1 ogni 336 abitanti)
Solo Lazio e Campania presentano numeri peggiori.
Numero Bianco
Nel 2024 dal Molise sono arrivate 62 richieste di informazioni sul fine vita al Numero Bianco (06 9931 3409), pari a 22 richieste ogni 100.000 abitanti, dodicesimo dato più alto a livello nazionale.