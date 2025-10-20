Campobasso: convegno su vaccini e malattie respiratorie

Al Centrum Palace di Campobasso confronto su influenza e prevenzione respiratoria. ASReM e Regione Molise insieme per la salute pubblica

CAMPOBASSO – Sabato 18 ottobre 2025, il Centrum Palace ha ospitato il convegno “Prevenzione e controllo dell’influenza e delle malattie respiratorie. Vaccini disponibili e strategie a tutela della salute dei cittadini molisani”, promosso dall’ASReM con il patrocinio della Regione Molise.

L’incontro, accreditato ECM e rivolto a operatori sanitari e istituzioni, ha rappresentato un momento chiave per discutere le politiche regionali in materia di vaccinazione antinfluenzale, prevenzione attiva e contrasto alle patologie respiratorie.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti, personale sanitario e cittadini per rafforzare la rete della prevenzione:

“La prevenzione è il primo e più efficace strumento di tutela della salute collettiva. La Regione continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative che promuovono la cultura della vaccinazione e la responsabilità sanitaria condivisa”.

Durante il convegno, esperti e dirigenti sanitari hanno illustrato dati aggiornati e prospettive sulle campagne vaccinali, sottolineando il ruolo strategico della sinergia tra Regione e ASReM come modello virtuoso per garantire servizi sanitari di qualità e un costante aggiornamento delle strategie di salute pubblica.