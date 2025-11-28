Campobasso, la mostra “Com’eri vestita?” aperta fino al 5 dicembre

Fino al 5 dicembre a Campobasso è visitabile la mostra “Com’eri vestita?”, esposizione che denuncia la violenza di genere con abiti e testimonianze di donne vittime

CAMPOBASSO – Resterà aperta fino a venerdì 5 dicembre, nell’atrio di Palazzo San Giorgio, la mostra “Com’eri vestita?”, inaugurata lo scorso 20 novembre.

Promossa dalle Donne Dem del Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Consulta Femminile comunale, l’esposizione propone una riflessione intensa sul tema della violenza di genere. In mostra sono esposti gli abiti indossati da donne vittime di violenza, accompagnati dalle loro testimonianze dirette: storie vere e dolorose, spesso segnate da pregiudizi e colpevolizzazioni.

Ispirata al poema di Mary Simmerling, l’installazione invita a interrogarsi sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e sulla necessità di cambiare prospettiva: non è mai l’abito a giustificare la violenza, non è mai colpa di chi subisce.

Un’occasione importante per rompere gli stereotipi, educare alla consapevolezza e sostenere le vittime, in un percorso che unisce arte, denuncia e impegno civile.