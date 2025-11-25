Campobasso: presentazione libro di Claudio Sbragia

Il 26 novembre a Campobasso la presentazione del libro di Claudio Sbragia sulla giustizia economica e il perdono del debito

CAMPOBASSO – L’Arcidiocesi di Campobasso–Bojano, attraverso l’Ufficio Diocesano della Cultura, l’Ufficio Missionario e la Caritas Diocesana – Area Mondialità, invita la comunità a partecipare all’incontro di presentazione del nuovo libro di Claudio Sbragia, ispirato alla storica campagna mondiale per la cancellazione del debito lanciata in occasione del Giubileo del 2000. Lo stesso è in programma Mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 18:00 presso la Sala Celestino V a Campobasso.

La riflessione sarà guidata dalla dott.ssa Antonella Presutti, Presidente della Fondazione Molise Cultura, che offrirà un approfondimento sui contenuti etici, culturali e sociali del volume. A moderare l’incontro sarà il Prof. Roberto Sacchetti.

Attraverso un linguaggio narrativo originale e coinvolgente, Sbragia rilancia il tema sempre attuale della giustizia economica e del perdono del debito, aprendo uno spazio di dialogo e consapevolezza sulle sfide globali che interrogano la responsabilità personale e collettiva.

La cittadinanza è invitata a partecipare.