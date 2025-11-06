Campobasso, torna il Festival della Filosofia II° edizione

Dal 27 al 29 novembre all’Ex GIL di Campobasso la II Edizione del Festival della Filosofia. Tema centrale: l’identità

CAMPOBASSO – È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giorgio il programma della II Edizione del Festival della Filosofia, in programma da giovedì 27 a sabato 29 novembre 2025 presso l’Ex GIL – Fondazione Molise Cultura, in via Milano 15 a Campobasso.

Il tema scelto per quest’anno è “Identità”: un percorso di riflessione per comprendere chi siamo come individui e come membri di comunità. Il Festival, patrocinato da Università degli Studi del Molise, Associazione Culturale Edizioni Paguro, Fondazione Molise Cultura, Ordine dei Giornalisti del Molise e Corecom Molise, si propone come spazio di dialogo aperto tra filosofia, cultura e società.

Alla presentazione ufficiale hanno partecipato la sindaca Marialuisa Forte, l’assessora alla Cultura Adele Fraracci, il vicesindaco Giose Trivisonno, il consigliere Liborio Lopriore, il rettore dell’Università del Molise Giuseppe Vanoli, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Maria Chimisso e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino.

Modalità di partecipazione

La registrazione alle singole giornate è obbligatoria e disponibile fino a esaurimento posti sul sito ufficiale: www.festivaldellafilosofiadicampobasso.it

Oppure presso l’Infopoint del Comune: 0874 405299

Per informazioni: info@festivaldellafilosofiadicampobasso.it – WhatsApp: (+39) 328 96702