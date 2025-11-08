Casacalenda, interruzione del flusso idrico l’8 e 9 ottobre 2025

CASACALENDA – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Casacalenda che, a causa di una imprevista rottura della condotta di adduzione dell’Acquedotto Molisano Destro, Molise Acque ha interrotto il normale flusso idrico per eseguire la riparazione.
A seguito di valutazione tecnica, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico come di seguito indicato a partire: dalle ore 22:00 del 08/11/2025 alle ore 06:00 del giorno 09/11/2025.
Tale chiusura consentirà il recupero dei livelli idrici ottimali del serbatoio. Pertanto, si invitano i gentili ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.