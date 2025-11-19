Casacalenda, Miseria e Nobiltà al teatro Flavio Bucci

La compagnia Scème Sembe Nuje porta in scena Miseria e Nobiltà a Casacalenda, domenica 23 novembre

CASACALENDA – Domenica 23 novembre il teatro Flavio Bucci ospita un nuovo appuntamento della rassegna Si…Torna in scena, organizzata dalla Uilt Molise con il patrocinio del Comune. Sul palco la compagnia Scème Sembe Nuje, reduce dal successo ottenuto il 16 novembre a Lucera con il capolavoro di Eduardo Scarpetta Miseria e Nobiltà.

La commedia racconta le vicende di Mimì e Peppino, famiglie costrette a condividere un appartamento segnato da povertà e disperazione. L’arrivo del Marchesino Filippo Pollice, deciso a sposare Sofia contro la volontà della sua famiglia nobile, innesca una serie di equivoci e colpi di scena che trasformano il dramma umano in comicità irresistibile.

Lo spettacolo, in due atti con adattamento e regia di Nicolangelo Licursi, è il secondo dei quattro appuntamenti previsti dalla rassegna e anticipa la quarta edizione del festival regionale del teatro popolare Jamme Bbelle.

Data e ora: domenica 23 novembre, ore 18

Luogo: Teatro Flavio Bucci, Casacalenda

Info e biglietti: 3279566623 – 3397876250