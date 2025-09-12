Castelmauro: coltello in tasca, una denuncia e sei fogli di via

Durante i festeggiamenti per la Madonna della Salute, i Carabinieri di Campobasso denunciano un uomo, sei fogli di via

CAMPOBASSO – E’ di una denuncia in stato di libertà e di sei proposte per Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelmauro, il risultato dell’attività preventiva messa in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, durante i festeggiamenti tenutisi in Castelmauro in onore della Madonna della Salute.

L’esposizione, nella chiesa di Sant’Antonio nel piccolo centro molisano, della statua della Madonna addobbata con un considerevole quantitativo di oro e denaro contante, ha indotto i Carabinieri del Comando Provinciale, al fine di prevenire reati contro il patrimonio, ad organizzare dei servizi di controllo del territorio, anche con personale in abiti civili. Proprio nel corso di tali servizi, sono stati controllati alcuni soggetti provenienti dalla vicina Puglia che non giustificavano la loro presenza in luogo.

Uno di questi di origine albanese, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo e pertanto veniva deferito all’A.G. in stato di libertà. Per tutti e sei veniva inoltre redatta alla locale Questura la proposta per il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelmauro per anni quattro. Il coltello veniva opportunamente repertato e sottoposto a sequestro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali l’indagato potrà esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali previsti dal codice di rito.