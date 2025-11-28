Domenica 30 novembre al Convitto Mario Pagano di Campobasso Confcommercio Molise festeggia 80 anni con l’evento “Ricordare il futuro” e la premiazione dei Maestri del Commercio
CAMPOBASSO – Confcommercio Molise celebra i suoi 80 anni di attività con l’evento speciale “Ricordare il futuro”, in programma domenica 30 novembre alle ore 10:00 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano.
La cerimonia, promossa dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e della Provincia di Campobasso, rappresenta un momento di riflessione sul ruolo del terziario di mercato come motore di sviluppo economico e sociale, fondamentale per il futuro dell’Italia.
Il presidente regionale Angelo Angiolilli ha sottolineato: “Abbiamo attraversato decenni di cambiamenti, innovazioni e sfide con coraggio, tenacia e passione, a testimonianza di un impegno autentico in favore della crescita economica e sociale del nostro territorio. Domenica vogliamo celebrare una storia imprenditoriale che si intreccia con quella della nostra terra e ne riflette i valori di professionalità, etica e responsabilità, consapevoli che il futuro si costruisce a partire dal passato e dalla gratitudine verso chi ha sostenuto, e continua a sostenere, questa straordinaria impresa”.
Cerimonia dei Maestri del Commercio
L’evento sarà arricchito dalla tradizionale Cerimonia di Premiazione dei Maestri del Commercio, promossa da 50&più Molise, con la consegna delle onorificenze Aquile Argento, Oro e Diamante per i 25, 40 e 50 anni di attività imprenditoriale, oltre agli attestati per dedizione al lavoro con etica professionale.
Il presidente di 50&più Molise, Michelarcangelo Natilli, ha dichiarato: “Un riconoscimento per tutti coloro che avendo maturato i requisiti abbiano dedicato buona parte della loro vita all’impegno nel lavoro e quindi della propria attività, ma anche a quanti pur non facendo parte del mondo del commercio, si sono distinti nella propria attività lavorativa nel mondo della scuola, nello sport, nel sociale, nella medicina”.
Programma della giornata
-
Ore 10:00 – Accoglienza e apertura lavori, moderati dalla giornalista Valentina Fauzia
- Ore 10:15 – Saluti istituzionali del presidente Angelo Angiolilli e delle Autorità presenti
- Ore 11:15 – Reading “Storie di impresa” con l’attore Raffaello Lombardi, regia di Simone D’Angelo
- Ore 11:30 – Intervento del direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia e Cerimonia di Premiazione
- Ore 12:45 – Aperitivo “Ricordare il futuro” nella cappella storica del Convitto
Un appuntamento che celebra la storia imprenditoriale del Molise e invita a guardare al futuro con gratitudine e fiducia.