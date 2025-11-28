Domenica 30 novembre al Convitto Mario Pagano di Campobasso Confcommercio Molise festeggia 80 anni con l’evento “Ricordare il futuro” e la premiazione dei Maestri del Commercio

CAMPOBASSO – Confcommercio Molise celebra i suoi 80 anni di attività con l’evento speciale “Ricordare il futuro”, in programma domenica 30 novembre alle ore 10:00 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano.

La cerimonia, promossa dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e della Provincia di Campobasso, rappresenta un momento di riflessione sul ruolo del terziario di mercato come motore di sviluppo economico e sociale, fondamentale per il futuro dell’Italia.

Il presidente regionale Angelo Angiolilli ha sottolineato: “Abbiamo attraversato decenni di cambiamenti, innovazioni e sfide con coraggio, tenacia e passione, a testimonianza di un impegno autentico in favore della crescita economica e sociale del nostro territorio. Domenica vogliamo celebrare una storia imprenditoriale che si intreccia con quella della nostra terra e ne riflette i valori di professionalità, etica e responsabilità, consapevoli che il futuro si costruisce a partire dal passato e dalla gratitudine verso chi ha sostenuto, e continua a sostenere, questa straordinaria impresa”.

Cerimonia dei Maestri del Commercio

L’evento sarà arricchito dalla tradizionale Cerimonia di Premiazione dei Maestri del Commercio, promossa da 50&più Molise, con la consegna delle onorificenze Aquile Argento, Oro e Diamante per i 25, 40 e 50 anni di attività imprenditoriale, oltre agli attestati per dedizione al lavoro con etica professionale.

Il presidente di 50&più Molise, Michelarcangelo Natilli, ha dichiarato: “Un riconoscimento per tutti coloro che avendo maturato i requisiti abbiano dedicato buona parte della loro vita all’impegno nel lavoro e quindi della propria attività, ma anche a quanti pur non facendo parte del mondo del commercio, si sono distinti nella propria attività lavorativa nel mondo della scuola, nello sport, nel sociale, nella medicina”.

Programma della giornata

Ore 10:00 – Accoglienza e apertura lavori, moderati dalla giornalista Valentina Fauzia

Ore 10:15 – Saluti istituzionali del presidente Angelo Angiolilli e delle Autorità presenti

Ore 11:15 – Reading “Storie di impresa” con l’attore Raffaello Lombardi , regia di Simone D’Angelo

, regia di Ore 11:30 – Intervento del direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia e Cerimonia di Premiazione

e Cerimonia di Premiazione Ore 12:45 – Aperitivo “Ricordare il futuro” nella cappella storica del Convitto

Un appuntamento che celebra la storia imprenditoriale del Molise e invita a guardare al futuro con gratitudine e fiducia.