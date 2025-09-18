Covid, decesso in Molise: 77enne muore al Cardarelli

Secondo il bollettino ASREM del 16 settembre, 32 i positivi in regione. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 801

REGIONE – Il Covid torna a fare vittime in Molise. Si tratta di un uomo di 77 anni di Larino, in provincia di Campobasso, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Lo si apprende dall’ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria regionale aggiornato al 16 settembre.

Alla stessa data i casi di positività in regione erano 32, di cui 26 in provincia di Campobasso e 6 in quella di Isernia. Nessun ricovero in malattie infettive e terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia i pazienti positivi deceduti sono stati 801, 569 della provincia di Campobasso e 198 di Isernia, 34 di altre regioni.