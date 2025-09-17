A Castelpetroso il progetto didattico “Itinerari organistici”; ad Iernia prosegue la rassegna teatrale Tressette… semmai col morto”

REGIONE – La giornata del 17 settembre si apre sotto il segno della cultura e della musica, con due appuntamenti imperdibili nel cuore del Molise. Molisenews24.it ricorda che presso la suggestiva cornice del Santuario di Castelpetroso (IS), prende vita il progetto didattico “Itinerari organistici”, un percorso musicale dedicato all’arte dell’organo, tra sonorità sacre e approfondimenti formativi. In serata, le luci si accendono sulla Piazzetta Sanfelice a Isernia, dove va in scena la brillante rassegna teatrale “Tressette… semmai col morto”, una commedia dal ritmo incalzante che mescola ironia e mistero, pronta a coinvolgere il pubblico con colpi di scena e risate.

GLI EVENTI DEL 17 SETTEMBRE

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Apertura al pubblico Castello d’Alessandro a Pescolanciano (su prenotazione).

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

20 settembre

Sagra del Fungo Porcino a Cantalupo nel Sannio.

Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.

Alle 20 e 30, presso il rinnovato Cinema-teatro ‘Flavio Bucci’ di Casacalenda, andrà in scena la compagnia brasiliana ‘Mundo Rodà’ con lo spettacolo dal titolo ‘Memórias da Rabeca’.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.