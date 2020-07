Elogio al Molise delle giornaliste in tour: “Esperienza bellissima”

Si è concluso ieri il press-tour tutto al femminile: ”Termoli e i paesi vicini sono da scoprire. L’ospitalità e l’accoglienza ricevuta è stata meravigliosa”

TERMOLI – Si è concluso domenica 26 luglio il press-tour al femminile organizzato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, che ha visto la partecipazione di sei giornaliste di testate nazionali tra le più rilevanti che si occupano di turismo: la rivista del Touring Club Italiano, il Tgcom24, il mensile cartaceo e on-line Bartù, Qn (Quotidiano nazionale che raggruppa Il Giorno, La Nazionale e Il Resto del Carlino) TheTravelglobe.it e Sensidelviaggio.it.

L’obiettivo dell’iniziativa: la visita del territorio ed in particolare delle realtà aziendali del settore agro-alimentare. Sono stati proprio i piccoli imprenditori che da sempre investono in zona le proprie risorse economiche per far crescere la propria terra ad essere stati interessati dal press-tour al femminile. Le giornaliste sono rimaste molto colpite dalla bontà delle specialità eno-gastronomiche degustate ma anche dall’organizzazione delle imprese visitate così come dalla bellezza dei monumenti e dell’ambiente locale.

Il gruppo ha visitato la città di Termoli con il Centro storico e la Termoli sotterranea grazie alle guide dell’Associazione Memo Cantieri Culturali e Pietrangolare per poi fare il giro dei paesi vicino la città adriatica:Larino, Casacalenda con la guida dell’Associazione Kalenarte, Campomarino e Montecilfone per conoscere le imprese agro-alimentari del territorio produttrici di confetture bio da Biosapori, formaggi freschi presso il caseificio Fonte Nuova, l’olio dell’Aspem Terra delle donne della Cooperativa sociale Kairos e della Cooperativa olearia di Larino, le cantine vitivinicole di Campomarino Tenute Marta Rosa e Casale Madonna Grande e, in conclusione, i salumi di Casa Flora a Montecilfone. Il gruppo è stato ospite dei ristoranti Salsedine e Agorà e della Guidotti Ships per la cena a bordo del Catamarano Zenit.

“É stata un’esperienza bellissima. L’ospitalità e l’accoglienza ricevuta meravigliosa. Questo territorio è davvero da conoscere perché ci ha riservato delle sorprese incredibili” il commento delle giornaliste alla partenza di domenica 26 luglio. Prima del rientro, l’ultima tappa in spiaggia per godersi il mare di Termoli e poi in treno per il ritorno in sede.