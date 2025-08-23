Emozioni senza tempo: mostra di Milena Miglionico a Termoli

Dal 24 al 30 agosto al Castello Svevo di Termoli, Milena Miglionico espone “Emozioni senza tempo”: ingresso libero per un viaggio pittorico unico

TERMOLI – Dal 24 al 30 agosto 2025, le antiche mura del Castello Svevo ospiteranno la mostra personale di pittura “Emozioni senza tempo” dell’artista Milena Miglionico, con il patrocinio del Comune di Termoli. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e per chi desidera lasciarsi trasportare in un viaggio visivo tra atmosfere sospese e suggestioni urbane.

L’ingresso è libero, e la mostra sarà visitabile ogni giorno, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo fatto di colori, emozioni e memoria. Le opere esposte raccontano frammenti di vita quotidiana, scorci cittadini e momenti intimi, con uno stile pittorico che unisce sensibilità contemporanea e nostalgia poetica.

Un viaggio tra emozioni e paesaggi interiori

Il titolo della mostra, “Emozioni senza tempo”, è già una dichiarazione d’intenti: ogni tela è un invito a rallentare, a osservare, a sentire. Tra i soggetti più evocativi, spiccano scene di vita urbana sotto la pioggia, con figure che camminano sotto gli ombrelli, immerse in un’atmosfera rarefatta e malinconica. L’uso della luce e dei colori caldi crea un contrasto vibrante che cattura lo sguardo e lo conduce dentro la narrazione visiva.

Milena Miglionico, artista molisana, ha saputo costruire nel tempo un linguaggio pittorico riconoscibile, capace di parlare al cuore del pubblico. Le sue opere sono state esposte in diverse città italiane, ricevendo apprezzamenti per la capacità di evocare emozioni profonde e universali.

Arte e territorio: il Castello Svevo come cornice ideale

La scelta del Castello Svevo di Termoli come sede espositiva aggiunge ulteriore fascino all’iniziativa. Monumento simbolo della città, il castello rappresenta un ponte tra passato e presente, proprio come le opere di Miglionico. Un luogo che amplifica il valore culturale dell’evento e lo rende accessibile a cittadini e turisti.