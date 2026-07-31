Mostre, concerti a Campobasso, Sepino, Agnone, Montecilfone e Vinchiaturo, sagre di San Giovanni in Galdo, Pietracatella e San Polo Matese

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere una giornata ricca di appuntamenti tra mostre d’arte, concerti, spettacoli dal vivo e sagre della tradizione, con iniziative diffuse sul territorio e pensate per pubblici diversi. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi nei musei e nei castelli alle serate musicali nei borghi, fino ai sapori autentici delle feste popolari, il cartellone odierno offre un viaggio completo nella cultura regionale. Campobasso, Termoli, Sepino, Agnone, Montecilfone, Vinchiaturo e i piccoli centri dell’entroterra diventano palcoscenici di un’estate che unisce musica, arte e gastronomia, confermando la vitalità dei programmi territoriali e la ricchezza delle proposte culturali del 2026.

GLI EVENTI DEL 31 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Musica e Concerti

Campobasso – Kid Yugi & Promessa (Campobasso Summer Festival)

Campobasso si prepara a una serata di grande energia con il live di Kid Yugi, protagonista dell’“Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour”. L’evento, ospitato all’Area Eventi Selvapiana alle 21:00, rientra nel calendario del Campobasso Summer Festival e sarà aperto dal rapper Promessa, tra i nomi emergenti della scena urban. Un appuntamento che promette un pubblico numeroso e un’atmosfera vibrante.

Campobasso – “Viaggio Emotivo” (Amici della Musica)

Nella cornice elegante di Villa de Capoa, alle 21:00, va in scena “Viaggio Emotivo”, spettacolo musicale inserito nella programmazione degli Amici della Musica. “Occhi chiusi in mare aperto” è un percorso artistico che unisce voce, musica e narrazione, interpretato da Daniele D’Alberti, Gabriele D’Angelo, Chiara Meschini, Pietro Meschini e Sara Sileo.

Sepino – “Un Piano per Sepino”

Il Teatro Romano del Parco Archeologico di Sepino (Altilia) ospita una nuova tappa del festival pianistico “Un Piano per Sepino”. La serata vede protagonista il pianista Carlo Balzaretti.

Agnone – Noche de Tango

La Piazza dell’Unità d’Italia di Agnone si trasforma in un angolo di Buenos Aires con Noche de Tango, in programma alle 18:00. “El Bandoneon Major de Buenos Aires” porta in Molise la tradizione argentina con una serata dedicata alla danza, alla cultura e al folklore del tango, omaggiando il grande Aníbal Troilo.

Montecilfone – Tributo ai Nomadi

A Montecilfone la musica italiana è protagonista con il tributo ai Nomadi firmato dagli Effetto Serra. La tribute band ripercorre i brani più amati del celebre gruppo, regalando al pubblico una serata di ricordi, emozioni e grande partecipazione. Un appuntamento perfetto per chi ama la musica d’autore e i concerti dal sapore nostalgico.

Vinchiaturo – Tributo a Ligabue

A Vinchiaturo arriva l’energia del rock italiano con il tributo a Ligabue degli Ora Zero. La band propone un viaggio nei successi del cantautore emiliano, tra ballad iconiche e brani dal ritmo travolgente.

Sagre e sapori del territorio

San Giovanni in Galdo: Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse”

San Giovanni in Galdo celebra la Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse”, appuntamento enogastronomico dedicato alla pasta fatta a mano e ai sapori della tradizione locale. Due giornate all’insegna della cucina tipica, con degustazioni, prodotti del territorio.

Pietracatella: Sagra del Vitello – Degustazione di carni locali e piatti tipici della tradizione.

San Polo Matese: Sagra del Baccalà Fritto – Serata gastronomica e musica in piazza.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

11 agosto

Uccio De Santis, con “Non so che fare prima” al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso