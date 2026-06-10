Mostre, finissage dei Misteri, musical al Teatro Savoia, Festival della Musica Italiana e CFU Summer Campus: tutti gli eventi del 10 giugno

REGIONE – Giornata ricca di appuntamenti culturali, oggi mercoledì 10 giugno 2026, tra Campobasso, Termoli e Civitacampomarano, con mostre, finissage, musica e spettacoli che animano il territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni d’arte contemporanea alle celebrazioni dedicate ai Misteri, passando per festival musicali e appuntamenti teatrali, il cartellone odierno offre proposte per tutti i gusti. Tra gli eventi da non perdere spiccano il finissage della mostra I Misteri continuano in Regione, le personali al MACTE, la collettiva Humus al Castello Angioino e la replica del musical L’Amore e la Misericordia al Teatro Savoia. In serata spazio anche alla musica live con il Festival della Musica Italiana e il CFU Summer Campus.