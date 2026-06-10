Mostre, finissage dei Misteri, musical al Teatro Savoia, Festival della Musica Italiana e CFU Summer Campus: tutti gli eventi del 10 giugno
REGIONE – Giornata ricca di appuntamenti culturali, oggi mercoledì 10 giugno 2026, tra Campobasso, Termoli e Civitacampomarano, con mostre, finissage, musica e spettacoli che animano il territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni d’arte contemporanea alle celebrazioni dedicate ai Misteri, passando per festival musicali e appuntamenti teatrali, il cartellone odierno offre proposte per tutti i gusti. Tra gli eventi da non perdere spiccano il finissage della mostra I Misteri continuano in Regione, le personali al MACTE, la collettiva Humus al Castello Angioino e la replica del musical L’Amore e la Misericordia al Teatro Savoia. In serata spazio anche alla musica live con il Festival della Musica Italiana e il CFU Summer Campus.
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”.
Finissage “I Misteri continuano in Regione” – Assessorato alla Cultura, Campobasso (Ore 10:30)
Ultimo giorno per visitare la mostra dedicata agli 80 anni di Antonio D’Attelis, un omaggio alla tradizione e all’identità culturale dei Misteri di Campobasso. Durante il finissage verrà consegnata una targa di riconoscimento allo psicoterapeuta e studioso di tradizioni popolari Amedeo Caruso. Presenti anche i figuranti storici dell’evento, tra cui il celebre “Diavolo” e la “Donzella”.
Teatro e spettacoli
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso replica del Musical “L’Amore e la Misericordia”, incentrato sui temi dell’amore e della solidarietà
Festival e Musica
CFU Summer Campus – Dalle 19:00 (Palazzo di Economia a Campobasso)
Evento pensato per giovani e famiglie per celebrare l’inizio dell’estate: band live, DJ set all’aperto e una lunga serata di musica e socialità.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri
A Termoli torna la Notte bianca dei bambini: al centro cittadino si trasforma in un grande parco giochi con spettacoli, animazioni e attività per i più piccoli
14 giugno
Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.
19 giugno
Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso