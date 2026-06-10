Eventi in Molise il 10 giugno: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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humus

Mostre, finissage dei Misteri, musical al Teatro Savoia, Festival della Musica Italiana e CFU Summer Campus: tutti gli eventi del 10 giugno

REGIONE – Giornata ricca di appuntamenti culturali, oggi mercoledì 10 giugno 2026, tra Campobasso, Termoli e Civitacampomarano, con mostre, finissage, musica e spettacoli che animano il territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni d’arte contemporanea alle celebrazioni dedicate ai Misteri, passando per festival musicali e appuntamenti teatrali, il cartellone odierno offre proposte per tutti i gusti. Tra gli eventi da non perdere spiccano il finissage della mostra I Misteri continuano in Regione, le personali al MACTE, la collettiva Humus al Castello Angioino e la replica del musical L’Amore e la Misericordia al Teatro Savoia. In serata spazio anche alla musica live con il Festival della Musica Italiana e il CFU Summer Campus.

Mostre d’arte in corso

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso

Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”.

Finissage “I Misteri continuano in Regione” – Assessorato alla Cultura, Campobasso (Ore 10:30)

Ultimo giorno per visitare la mostra dedicata agli 80 anni di Antonio D’Attelis, un omaggio alla tradizione e all’identità culturale dei Misteri di Campobasso. Durante il finissage verrà consegnata una targa di riconoscimento allo psicoterapeuta e studioso di tradizioni popolari Amedeo Caruso. Presenti anche i figuranti storici dell’evento, tra cui il celebre “Diavolo” e la “Donzella”.

Teatro e spettacoli

Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso replica del Musical “L’Amore e la Misericordia”, incentrato sui temi dell’amore e della solidarietà

Festival e Musica

CFU Summer Campus – Dalle 19:00 (Palazzo di Economia a Campobasso)

Evento pensato per giovani e famiglie per celebrare l’inizio dell’estate: band live, DJ set all’aperto e una lunga serata di musica e socialità.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri

A Termoli torna la Notte bianca dei bambini: al centro cittadino si trasforma in un grande parco giochi con spettacoli, animazioni e attività per i più piccoli

14 giugno

Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.

19 giugno

Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026

26 giugno

Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

 

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