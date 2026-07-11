REGIONE – L’11 luglio in Molise si apre una giornata ricca di mostre, festival, musica e tradizioni, con appuntamenti che attraversano l’arte contemporanea, il folklore, la cultura Liberty e le sagre patronali. Molisenews24.it ricorda un cartellone vario che offre esperienze per ogni pubblico: dagli amanti dell’arte ai fan della musica live, dalle famiglie ai visitatori in cerca di tradizioni locali. Di seguito i principali appuntamenti.

Mostre d’arte

“I merletti a tombolo di Tavenna: arte, identità e maestria” a Campobasso – Un’esposizione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle antiche tradizioni tessili molisane, visitabile fino al 13 luglio (orario continuato 10-20)

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)

Art Nouveau Week 2026

Prosegue fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà il mare.

Musica e FestivalTermoli Summer Festival – Tortured Soul: All’Arena del Mare 42°15° di Termoli si esibiscono i Tortured Soul, band di New York che unisce sonorità soul-house e musica dal vivo.

Un Piano per Sepino: Quarta edizione del festival pianistico. Un’ottima occasione per ascoltare musica classica in una cornice suggestiva. La serata inaugurale, “Da Morricone a Piovani – Musica dal Grande Schermo”, propone un viaggio nelle più celebri colonne sonore del cinema italiano, eseguite dall’Orchestra da Camera Fiorentina. In programma brani di Morricone, Piovani, Rota e Bacalov.

Busso in Folk: Serata conclusiva del festival internazionale del folklore a Busso, tra musiche, canti e danze tradizionali. Sempre a Busso si terrà anche la presentazione del libro “I Sanniti e la Guerra”.

Ora Zero (Ligabue Tribute Band): Concerto tributo a Campomarino per gli amanti del rock italiano.

Sagre e tradizioni

La Tavolata (Festa Patronale): Tradizionale momento conviviale e festivo a Capracotta.

Festa di Sant’Alessandro a Montagano – Inizio dei festeggiamenti patronali tradizionali in onore del Santo Patrono del paese

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 luglio

Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso