Tutti gli eventi del 12 luglio in Molise, tra esposizioni, Art Nouveau Week 2026 e programmi culturali estivi

REGIONE – Oggi, domenica 12 luglio, il Molise offre una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, tra mostre d’arte, festival internazionali e programmazioni estive che animano città e borghi. Molisenews24.it rocprda che dalle esposizioni dedicate ai merletti tradizionali di Tavenna alle collettive contemporanee ospitate nei castelli storici, passando per le personali del MACTE di Termoli e per la Art Nouveau Week 2026, il territorio propone un calendario vario che celebra creatività, identità e patrimonio culturale. Accanto alle grandi iniziative, proseguono i cartelloni estivi di Trivento, Venafro, Isernia, Bonefro e Campobasso, trasformando l’estate molisana in un percorso diffuso tra arte, storia e comunità.

GLI EVENTI DEL12 LUGLIO