Eventi in Molise il 12 luglio 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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eventi Isernia Estate 2026

Tutti gli eventi del 12 luglio in Molise, tra esposizioni, Art Nouveau Week 2026 e programmi culturali estivi

REGIONE – Oggi, domenica 12 luglio, il Molise offre una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, tra mostre d’arte, festival internazionali e programmazioni estive che animano città e borghi. Molisenews24.it rocprda che dalle esposizioni dedicate ai merletti tradizionali di Tavenna alle collettive contemporanee ospitate nei castelli storici, passando per le personali del MACTE di Termoli e per la Art Nouveau Week 2026, il territorio propone un calendario vario che celebra creatività, identità e patrimonio culturale. Accanto alle grandi iniziative, proseguono i cartelloni estivi di Trivento, Venafro, Isernia, Bonefro e Campobasso, trasformando l’estate molisana in un percorso diffuso tra arte, storia e comunità.

GLI EVENTI DEL12 LUGLIO

Mostre d’arte

 “I merletti a tombolo di Tavenna: arte, identità e maestria” a Campobasso –  Un’esposizione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle antiche tradizioni tessili molisane, visitabile fino al 13 luglio (orario continuato 10-20)

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)

Art Nouveau Week 2026

Prosegue fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà il mare.

Altri appuntamenti

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 luglio

A Busso. in ocasione dei Festeggiamenti per la Madonna del Carmine, a partire dalle ore 22.40 omaggio a Renzo Arbore

17 luglio

Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni

19 luglio

“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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