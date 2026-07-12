Tutti gli eventi del 12 luglio in Molise, tra esposizioni, Art Nouveau Week 2026 e programmi culturali estivi
REGIONE – Oggi, domenica 12 luglio, il Molise offre una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, tra mostre d’arte, festival internazionali e programmazioni estive che animano città e borghi. Molisenews24.it rocprda che dalle esposizioni dedicate ai merletti tradizionali di Tavenna alle collettive contemporanee ospitate nei castelli storici, passando per le personali del MACTE di Termoli e per la Art Nouveau Week 2026, il territorio propone un calendario vario che celebra creatività, identità e patrimonio culturale. Accanto alle grandi iniziative, proseguono i cartelloni estivi di Trivento, Venafro, Isernia, Bonefro e Campobasso, trasformando l’estate molisana in un percorso diffuso tra arte, storia e comunità.
GLI EVENTI DEL12 LUGLIO
Mostre d’arte
“I merletti a tombolo di Tavenna: arte, identità e maestria” a Campobasso – Un’esposizione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle antiche tradizioni tessili molisane, visitabile fino al 13 luglio (orario continuato 10-20)
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Art Nouveau Week 2026
Prosegue fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà il mare.
Altri appuntamenti
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
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PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
16 luglio
A Busso. in ocasione dei Festeggiamenti per la Madonna del Carmine, a partire dalle ore 22.40 omaggio a Renzo Arbore
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni
19 luglio
“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso