Eventi in Molise il 12 settembre 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Eventi del 12 settembre in Molise: mostre, sagre, concerti e rievocazioni animano borghi e città con arte, tradizioni e musica

estival delle erbe Campobasso

REGIONE – Il 12 settembre in Molise propone una giornata ricca di appuntamenti tra arte, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che mostre, sagre storiche e iniziative serali animano il territorio da Civitacampomarano a Riccia, passando per Campobasso e Sepino. Un calendario vario che unisce cultura, gastronomia e partecipazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori numerose occasioni per vivere il territorio.

GLI EVENTI DEL 12 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e Feste

Sagra degli Arrosticini – Sant’Agapito Scalo (IS)
La tradizionale Sagra degli Arrosticini torna a Sant’Agapito Scalo con l’apertura degli stand gastronomici dedicati ai celebri arrosticini e ai piatti tipici locali. L’evento propone musica dal vivo e intrattenimento serale.

Festa dell’Uva – Riccia (CB)
A Riccia si rinnova la storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino, richiamando visitatori da tutta la regione. Fino al 14 settembre.

Beer Fest a Larino: Festival della birra artigianale e dello street food nel centro frentano, accompagnato da musica dal vivo e intrattenimento serale.

Festival delle erbe a Campobasso: Kermesse dedicata alla riscoperta, alla conoscenza e agli usi officinali, culinari e botanici delle erbe spontanee del territorio molisano.

Concerti e Spettacoli

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore: Esibizione live della celebre popstar italiana con i suoi più grandi successi degli anni ’90 e 2000.

Concerto dei Matia Bazar a Pescopennataro: Performance dal vivo della storica band italiana, icona della musica pop e melodica, immersa nel suggestivo borgo dell’Alto Molise.

Tradizioni e Rievocazioni Storiche

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano: Rievocazione storica e festival culturale dedicato alle origini dei Sanniti e al rito della “Primavera Sacra”, con cortei in costume, spettacoli e approfondimenti storici.

Festa della Contrada San Rocco a Ripamolisani: Tradizionale festa di contrada con appuntamenti religiosi, stand gastronomici di piatti tipici locali e serate danzanti.

La Notte Venafrana a Venafro: Evento culturale e di intrattenimento che anima il centro storico di Venafro tra musica, spettacoli itineranti, rievocazioni e apertura straordinaria dei monumenti.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 settembre

Festival delle erbe a Campobasso

Con “Immagini tra le note”, all’Auditorium Comunale di Termoli, prende il via la rassegna autunnale di Termoli Musica

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