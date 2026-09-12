Eventi del 12 settembre in Molise: mostre, sagre, concerti e rievocazioni animano borghi e città con arte, tradizioni e musica

REGIONE – Il 12 settembre in Molise propone una giornata ricca di appuntamenti tra arte, tradizioni popolari e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che mostre, sagre storiche e iniziative serali animano il territorio da Civitacampomarano a Riccia, passando per Campobasso e Sepino. Un calendario vario che unisce cultura, gastronomia e partecipazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori numerose occasioni per vivere il territorio.

GLI EVENTI DEL 12 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e Feste

Sagra degli Arrosticini – Sant’Agapito Scalo (IS)

La tradizionale Sagra degli Arrosticini torna a Sant’Agapito Scalo con l’apertura degli stand gastronomici dedicati ai celebri arrosticini e ai piatti tipici locali. L’evento propone musica dal vivo e intrattenimento serale.

Festa dell’Uva – Riccia (CB)

A Riccia si rinnova la storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino, richiamando visitatori da tutta la regione. Fino al 14 settembre.

Beer Fest a Larino: Festival della birra artigianale e dello street food nel centro frentano, accompagnato da musica dal vivo e intrattenimento serale.

Festival delle erbe a Campobasso: Kermesse dedicata alla riscoperta, alla conoscenza e agli usi officinali, culinari e botanici delle erbe spontanee del territorio molisano.

Concerti e Spettacoli

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore: Esibizione live della celebre popstar italiana con i suoi più grandi successi degli anni ’90 e 2000.

Concerto dei Matia Bazar a Pescopennataro: Performance dal vivo della storica band italiana, icona della musica pop e melodica, immersa nel suggestivo borgo dell’Alto Molise.

Tradizioni e Rievocazioni Storiche

XXIV edizione di Ver Sacrum a Bojano: Rievocazione storica e festival culturale dedicato alle origini dei Sanniti e al rito della “Primavera Sacra”, con cortei in costume, spettacoli e approfondimenti storici.

Festa della Contrada San Rocco a Ripamolisani: Tradizionale festa di contrada con appuntamenti religiosi, stand gastronomici di piatti tipici locali e serate danzanti.

La Notte Venafrana a Venafro: Evento culturale e di intrattenimento che anima il centro storico di Venafro tra musica, spettacoli itineranti, rievocazioni e apertura straordinaria dei monumenti.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 settembre

Festival delle erbe a Campobasso

Con “Immagini tra le note”, all’Auditorium Comunale di Termoli, prende il via la rassegna autunnale di Termoli Musica