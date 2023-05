Gran Galà del Folklore a Isernia, al Teatro Savoia di Campobasso in scena “L’occasione fa l”uomo ladro”. Festa dell’ortica a Capracotta

REGIONE – Sabato 13 Maggio 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

penultimo giorno al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli di Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

Fino al 20 maggio all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia la mostra “The art of less” di Stefano Cirillo.

Resterà aperta fino al 17 maggio la mostra in esposizione presso gli spazi del Palazzo GIL a Campobasso dell’artista canadese Carla Ann Di Nunzio.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 13 MAGGIO

Festa dell’ortica a Capracotta

Gianni Maroccolo in concerto all’ex Omni di Campobasso a partire dalle ore 19: come ottenere i biglietti.

Alle ore 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena “L’occasione fa l’uomo ladro”.

Per “Isernia e Folklore“, a partire dalle ore 21, all’Auditorium d’Italia il Gran Galà del Folklore italiano.

C’é tempo fino al 22 maggio per iscriversi ai corsi di formazione organizzati da Iaros International e finanziati dalla Regione su marketing, turismo e gastronomia. Prevista indennità di frequenza e qualifica professionale.

C’é tempo fino alle ore 12 del 12 giugno per partecipare al Concorso musicale Mic Drop 2023.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 maggio

Trekking e degustazione di erbe spontanee “Aglio orsino”. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 333 422 6979. In collaborazione con Azienda Agricola Meo Donatello Meo

Escursione “La Precia” a Roccamandolfi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 328 763 9268 oppure 320 181 8141

A partire dalle ore 16 Festival del Folklore italiano a Isernia.

15 maggio

“Prime lezioni di filosofia” in programma nella Sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso, pensato per introdurre i bambini alla conoscenza del mondo attraverso le categorie filosofiche.

17 maggio

“Prime lezioni di filosofia” in programma nella Sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso, pensato per introdurre i bambini alla conoscenza del mondo attraverso le categorie filosofiche.

Alle ore 17.30 si terrà ad Agnone (IS) nell’ex convento dei Filippini il convegno “Paesaggi con campane – musica tra cielo e terra”.

21 maggio

Torna il mercatino dell’usato a Campobasso, dalle 9 alle 19 nell’area della Curva Nord dell’ex Stadio Romagnoli.

10 giugno

All’area eventi di Selva Piana, Mannarino. Il cantautore romano farà in Molise la data zero del suo nuovo tour “Corde”.