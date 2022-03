Gli orari delle principali Sante Messe. All’Auditorium d’Italia di Isernia fa tappa il tour di Claudio Baglioni; le mostre da visitare

REGIONE – Domenica 13 marzo 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

A Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 18 aprile, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

GLI ALTRI EVENTI DEL 13 MARZO

Ciaspolata Abeti Soprani, a Pescopennataro oppure lungo un suggestivo sentiero innevato che porterà sulla cima di Monte Campo 1.746, montagna simbolo di Capracotta o ancora tra i paesi incantati del Molise.

Ciaspolata tra i paesaggi incantati del Matese – Appuntamento alle 9.30 a Campitello Matese. Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni basta rivolgersi al numero 328 471 8018, anche tramite WhatsApp, o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org

Alle 12 sarà inaugurato il primo caffè europeo a Termoli, il progetto EURECA – European Republican Cafès, una rete di caffè sparsi in vari paesi dell’Unione per discutere e rilanciare un’idea diversa di Europa e promuovere insieme la proposta di una futura Repubblica europea.

É il giorno in “Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, fa tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

Sono aperti i casting per la 65ª edizione dello “Zecchino d’Oro”, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti del Molise potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 marzo

Alle ore 17.00, in Bibliomediateca comunale a Campobasso, a conclusione dell’iniziativa “Regalaci un libro, l’incontro “LibriAmoci dalla violenza”.

17 marzo

Alle ore 20.30 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “Il Boschetto” di J. Halle per la regia di Gianluca Zumiento.