Mostre, sagre, festival e musica tra Civitacampomarano, Termoli, Campobasso e Riccia. Tutti gli appuntamenti da non perdere il 13 settembre

REGIONE – La giornata in Molise si apre con un ricco programma di appuntamenti tra arte, tradizioni e musica, offrendo un percorso che attraversa mostre, sagre storiche e nuove rassegne culturali. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi che animano Civitacampomarano, Termoli e Campobasso alle feste popolari che celebrano i sapori del territorio, il 13 settembre propone un calendario vivace e trasversale, capace di coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi. Tra inaugurazioni, degustazioni e spettacoli, il territorio si muove tra cultura e convivialità, con Termoli pronta ad accendere la sua stagione autunnale grazie alla rassegna “Immagini tra le note”.

GLI EVENTI DEL 13 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e Feste

Festa dell’Uva – Riccia (CB)

A Riccia si rinnova la storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino, richiamando visitatori da tutta la regione. Fino al 14 settembre.

Beer Fest a Larino: Festival della birra artigianale e dello street food nel centro frentano, accompagnato da musica dal vivo e intrattenimento serale.

Festival delle erbe a Campobasso: Kermesse dedicata alla riscoperta, alla conoscenza e agli usi officinali, culinari e botanici delle erbe spontanee del territorio molisano.

Con “Immagini tra le note“, all’Auditorium Comunale di Termoli, prende il via la rassegna autunnale di Termoli Musica.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.