Mercatini ed eventi di Natale, teatro e commedie dialettali a Casacalenda e Termoli, concerti sinfonici a Campobasso e Isernia
REGIONE – Il 14 dicembre porta con sé un calendario ricco di appuntamenti che intrecciano arte, tradizione e spettacolo in tutto il Molise.
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Molisenews24.it ricorda che dai mercatini della creatività di Bonefro alle atmosfere suggestive della Ndocciata di Agnone, passando per teatro, musica sinfonica e grandi mostre, la giornata offre occasioni imperdibili per vivere la magia delle feste. Campobasso, Termoli, Casacalenda e Isernia si animano con concerti, commedie dialettali e performance innovative, regalando al pubblico un mosaico di emozioni e cultura.
MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL14 DICEMBRE
Mercatini della creatività a Bonefro.
“Figli di Abramo” con Stefano Sabelli in scena a Casacalenda.
Alle 18.30 all Teatro Savioia di Campobasso l’Orchestra Sinfonica del Molise proporrà le colonne sonore.
Alle 18 all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli in scena la commedia dialettale “Ogni cas te nu pange rottg”.
All’Auditorium di Palazzo ex Gil a Campobasso andrà in scena Robotshow Italia.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il concerto “The Beatles sinfonico”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.
21 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.
24 dicembre
Farchia di Montefalcone del Sannio.
26 dicembre
Presepe vivente Guardialfiera.
31 dicembre
Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.