Torna il tradizionale incendio del Castello; eventi a Carovilli, Agnone, Guglionesi, Pietracatella. Mostre a Frosolone a Termoli

REGIONE – Lunedì 15 agosto 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Sante Messe in streaming

Oggi si festeggia l’assunzione della Beata Vergine Maria e sono tante le celebrazioni per il giorno dell’Assunta. Su RaiPlay sarà possibile seguire la Santa Messa in live streaming alle 10.55 dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Orbetello (GR) e alle 12 la Recita dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro

Musei e mostre

Fino al 16 agosto a Frosolone, presso il Piccolo Museo “Occhi a candela”, é allestita la mostra collettiva di pittori molisani “Vicolo d’artista”.

Fino all’11 settembre 2022, nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 AGOSTO

Proseguono gli eventi del cartellone estivo di Carovilli, Agnone, Guglionesi, Pietracatella.

Angelo Famao in concerto a Santa Maria in Pantano, Macchiagodena.

Alle 24, dopo due anni di pandemia, torna il tradizionale incendio del Castello Svevo a Termoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 agosto

Cristiano Malgioglio ospite in piazza San Giorgio a Cupone di Cerro al Volturno.

17 agosto

Borgo in festa: degustazione di piatti tipici a Petrella Tifernina.

Alle 21.30 a Filignano Gran Gala della Lirica, omaggio a Mario Lanza a cura dell’Orchestra Internazionale della Campania.

19 agosto

A Civitanova del Sannio, torna Carne e patate sott alla coppa. Dalle ore 17 sarà possibile assistere alla preparazione del piatto tipico, ovvero alla cottura della “carne e patate” sotto le due grandi coppe coperte di brace incandescente. Dalle ore 19:30 avrà inizio la degustazione con tante ricche porzione.

Alle 19 presso il Saone museale del Caseificio D Nucci”, ad Agnone, presentazione del libro “Storie, canti e prodotti della transumanza“. Per informazioni e prenotazioni: 3890652328

Alle 21.30, in piazza Giordano, a Oratino, Christian De Sica porterà in scena “Una serata tra amici” insieme a Pino Strabioli.

Passeggiata sotto le stelle: appuntamento al Belvedere di Civita Superiore di Bojano. Ingresso libero.

20 agosto

A Civitanova del Sannio, torna Carne e patate sott alla coppa. Dalle ore 17 sarà possibile assistere alla preparazione del piatto tipico, ovvero alla cottura della “carne e patate” sotto le due grandi coppe coperte di brace incandescente. Dalle ore 19:30 avrà inizio la degustazione con tante ricche porzione.

22 agosto

Noyz Narcos aprià il Campobasso Summer Festival con la tappa campobassana del suo Virus Summer Tour.

23 agosto

Per il Campobasso Summer Festival Samuel presenterà dei brani del suo Elettronica Tour con il quale sta girando tutta Italia.

24 agosto

Da oggi fino al 28 agosto 2022 il grande ritorno a Sepino, Isernia e Campobasso di Sonika Poietica, la rassegna dedicata alle migliori espressioni della musica italiana.

Francesco Renga si esibirà in concerto a Bojano per la festa di San Bartolomeo.

25 agosto

Concerto di Frah Quintale per il Campobasso Summer Festival.