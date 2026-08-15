Mostre d’arte,, rievocazione storica e Incendio del Castello Svevo a Termoli, sagre nei borghi e concerto di Morgan a Campomarino

REGIONE – Il Ferragosto in Molise si apre tra mostre, rievocazioni storiche, feste di paese e concerti che animano la costa e l’entroterra. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni d’arte nei castelli e nei musei alle iniziative dei cartelloni estivi, la giornata offre un ventaglio di appuntamenti che attraversa tutto il territorio. Termoli torna a essere il fulcro della tradizione con la rievocazione dell’assalto ottomano e il suggestivo Incendio del Castello Svevo, mentre sul Lungomare Nord la festa prosegue tra musica e animazione. Nei borghi si rinnovano le sagre del Ferragosto, con stand gastronomici e serate popolari, e la musica dal vivo trova spazio anche a Campomarino, dove Morgan sarà protagonista della serata dedicata alla Madonna Grande.

GLI EVENTI DEL15 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Termoli

Rievocazione storica e fuochi di artificio

Nel pomeriggio torna la Rievocazione Storica dell’assalto ottomano del 1566, con il corteo in costume che attraversa le vie del centro storico e riporta in scena uno degli episodi più rappresentativi della memoria cittadina. A mezzanotte il litorale si illumina con il celebre Incendio del Castello Svevo, lo spettacolo pirotecnico sul mare che ogni anno richiama migliaia di persone e che trasforma il borgo antico in un palcoscenico di luci, musica e animazione fino a notte fonda.

Il Ferragosto termolese prosegue sul Lungomare Nord con il Ferragosto Beach & Party, una festa che coinvolge i lidi della costa – come il Lido La Perla – tra musica dal vivo, DJ set e stand enogastronomici. Dal tardo pomeriggio la spiaggia diventa un grande villaggio del divertiment

Sagre e Feste nei borghi

Ferragosto con stand gastronomici a Montagnano, per la festa dell’Assunta e di San Rocco

Ferragosto con stand gastronomici e serata popolare in Molise

Concerti e Musica dal vivo

Campomarino ospita il concerto di Morgan in occasione della Festività in onore della Madonna Grande

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 agosto

Sagra del Vitello allo Spiedo a Trivento

17 agosto

Percorso gastronomico a Pietracupa

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti

Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso