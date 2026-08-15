Eventi in Molise il 15 agosto 2026: fare a Ferragosto

Da
Marina Denegri
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Mostre d’arte,, rievocazione storica e Incendio del Castello Svevo a Termoli, sagre nei borghi e concerto di Morgan a Campomarino

Morgan Campomarino

REGIONE – Il Ferragosto in Molise si apre tra mostre, rievocazioni storiche, feste di paese e concerti che animano la costa e l’entroterra. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni d’arte nei castelli e nei musei alle iniziative dei cartelloni estivi, la giornata offre un ventaglio di appuntamenti che attraversa tutto il territorio. Termoli torna a essere il fulcro della tradizione con la rievocazione dell’assalto ottomano e il suggestivo Incendio del Castello Svevo, mentre sul Lungomare Nord la festa prosegue tra musica e animazione. Nei borghi si rinnovano le sagre del Ferragosto, con stand gastronomici e serate popolari, e la musica dal vivo trova spazio anche a Campomarino, dove Morgan sarà protagonista della serata dedicata alla Madonna Grande.

GLI EVENTI DEL15 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Termoli

Rievocazione storica e fuochi di artificio

Nel pomeriggio torna la Rievocazione Storica dell’assalto ottomano del 1566, con il corteo in costume che attraversa le vie del centro storico e riporta in scena uno degli episodi più rappresentativi della memoria cittadina. A mezzanotte il litorale si illumina con il celebre Incendio del Castello Svevo, lo spettacolo pirotecnico sul mare che ogni anno richiama migliaia di persone e che trasforma il borgo antico in un palcoscenico di luci, musica e animazione fino a notte fonda.

Il Ferragosto termolese prosegue sul Lungomare Nord con il Ferragosto Beach & Party, una festa che coinvolge i lidi della costa – come il Lido La Perla – tra musica dal vivo, DJ set e stand enogastronomici. Dal tardo pomeriggio la spiaggia diventa un grande villaggio del divertiment

Sagre e Feste nei borghi

Ferragosto con stand gastronomici a Montagnano, per la festa dell’Assunta e di San Rocco

Ferragosto con stand gastronomici e serata popolare in Molise

Concerti e Musica dal vivo

Campomarino ospita il concerto di Morgan in occasione della Festività in onore della Madonna Grande

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 agosto

Sagra del Vitello allo Spiedo a Trivento

17 agosto

Percorso gastronomico a Pietracupa

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti

Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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