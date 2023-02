A Termoli prende il via la Fiera Campionaria “Molise in Fiera”, a Castelpetroso il Soulplace Film Festival

REGIONE – Mercoledì 15 febbraio 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 16 febbraio presso lo Spazio Sfuso in Piazza G. Pepe 42 a Campobasso la mostra personale dell’artista Dante Gentile Lorusso dal titolo “Tante opere per costruire un’opera”.

Dal 18 febbraio al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 15 FEBBRAIO

Da oggi fino al 19 febbraio a Termoli, in piazza Giovanni Paolo II la campionaria “Molise in fiera”.

Dalle 15 quinto Soulplace Film Festival: Castiellë Soulplace Film Festival, presso la sala multimediale situata nella Basilica Minore dell’Addolorata, a Castelpetroso (IS).

C’é tempo fino al 28 febbraio per iscriversi al concorso fumettistico dal titolo “JacoviTTi Amo”. Un omaggio ad uno dei più grandi fumettisti italiani che ha segnato la storia con i suoi disegni e le sue vignette ormai famose in tutto il mondo.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 febbraio

Alle 17.30 nei locali di Viale Marconi,1 a Campomarino la presentazione del corso di alfabetizzazione di lingua italiana L2 e dei laboratori civico-linguistici e di conoscenza dei diritti realizzati nell’ambito del proetto Diagrammi Sud.

18 febbraio

Ciaspolata nel Bosco di Pietra – h 10.00, Campitello Matese(CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata al tramonto in Alto Molise – h 17.30, Capracotta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Al via in Piazza Vittorio Veneto il Carnevale di Termoli, che proseguirà fino al 21 febbraio: il programma.

Al Teatro Fulvio di Guglionesi si terrà ‘Laboratorio di movimento scenico’ a cura della compagnia Quinto Elemento di Cremona.

19 febbraio

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 9.30-16.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata sul Matese con aperitivo – h 9.30, Campitello Matese (CB).Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata panoramica su Monte Campo – h 9.30, Capracotta (IS).Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 9.30-16.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

23 febbraio

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe a Isernia.

1 aprile

Disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.