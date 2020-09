Ripartono i corsi allo Studio Yoga Parinama, prosegue la mostra personale di pittura di Carlo Sciff a Isernia

REGIONE – Martedì 15 settembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. A Campobasso openweek AG Master Dance dalle 16 con prenotazione obbligatoria per evitare affollamenti (320.2106717 – 340.7586119).

A Termoli dalle 13 a Gelalto – Gelateria Naturale organizza “Sherbeth Experience 2020”, il Festival Internazionale del gelato artigianale, cambia pelle, diventa digital. Queste le Sherbeth Experience di Gelalto – Gelateria Naturaledi Michele Cappella: – Zabaione superiore: fatto con tuorli d uovo freschi locali e marsala superiore cantina florido. – Tiramisù a modo mio: gelato al mascarpone con un biscotto al caffè e una salsa allo zabaione. – Pane e olio. Solo i possessori del ticket potranno non lasciarsi scappare l’esperienza garantita da Sherbeth. Inizio corsi di Yoga allo Studio Yoga Parinama, tra le discipline proposte l’Iyengar Yoga. Prende il nome dal metodo creato dal Maestro B.K.S. Iyengar. Il Maestro Iyengar, in oltre settant’anni di completa dedizione allo yoga, ha approfondito lo studio e gli effetti degli Asana (posizioni) e del Pranayama (tecniche di controllo del respiro), come strumento per preparare e predisporre il corpo, il sistema nervoso e la mente a Pratyahara (tecniche di introspezione e controllo dei sensi), Dharana (tecniche di concentrazione) e Dhyana (tecniche di meditazione).

Dal 5 al 24 settembre lo Spazio Arte Petrecca di Isernia ospita la personale di pittura di Carlo Sciff.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

PROSSIMI EVENTI

Il 18 settembre a San Giacomo degli Schiavoni per “Reset – Resistenze e territori” apertura mostra d’arte “E’ BBelle” di Marzia Lamelza presso i locali sede Associazione San Giacomo Unicamente alle 18 mentre alle 18.30 a prezzo parco comunale presentazione del libro “Cronache della Restanza”. A Termoli appuntamento settimanale con le passeggiate nel borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia dalle 18.

Lello Muzio in collaborazione con il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e il patrocinio del comune di Campobasso organizza la mostra dei partecipanti al Workshop “On the road” ideato e curato dallo stesso fotografo con la collaborazione del Centro Vivian Maier. Inaugurazione venerdi 18 settembre 2020 ore 19:00 in piazzetta Palombo Campobasso le foto rimarranno in esposizione fino al 25 settembre 2020.

Corso base di sopravvivenza a Pineta del Monte presso Carpinone il 19 e 20 settembre (prenotazioni al 348.5921343).

Il 19 settembre al Ristorante “La Baita” di Ferrazzano corso amatoriale di pizza napoletana.

Il 10 ottobre Teresa Salguero live al Teatro Savoia di Campobasso per Sonika – poietica 2020

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

