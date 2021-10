A Campobasso prosegue la rassegna Poietica con il dialogo tra Matteo Pericoli e Michele Porsia; a Ferrazzano concerto di Nicola Piovani

REGIONE – Sabato 16 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Guglionesi visitabile fino al 20 ottobre la mostra “Le donne e l’emigrazione”.

Dal 16 al 24 ottobre presso la Galleria Spazio Immagine in Vico Persichillo a Campobasso verrà esposta la mostra fotografica Randstad1969.

Gli altri eventi

A partire dalle ore 9.30, nella location dell’hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso, si svolgerà la manifestazione ‘Il volontariato s’incontra’, giornata dedicata al non profit e a tutto ciò che ruota attorno ad attività ed adempimenti propri delle organizzazioni che operano in questo ambito.

Alle ore 16, a cura del Circolo San Pio di Agnone, presso la sua sede sarà presentato e distribuito, dietro contributo volontario, il libro “Il Mondo di Maria”, scritto da Maria Delli Quadri,

Nell’ambito di Poietika Art Festival 2021 sarà presentato alle ore 17 presso il Palazzo Gil a Campobasso, l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al workshop di fotografia e scrittura “Reportage di patrimonio”. A seguire dalle ore 18 nell’auditorium del Palazzo Gil in programma il dialogo tra Matteo Pericoli con l’artista e poeta termolese Michele Porsia sul tema “Finestre sull’altrove”.

Il Premio Oscar Nicola Piovani terrà a battesimo il Teatro del Loto a Ferrazzano, dopo due anni di fermo dovuti a pandemia e restauri., con “Note a margine su la Musica è Pericolosa”: un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Alle ore 18.30, presso i locali del Circolo Sannitico a Campobasso il professor Gastone Breccia, dell’Università degli studi di Pavia presenterà il suo libro “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan”, edito da Il Mulino.

19 ottobre

Dalle 18 alle 20, al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, incontro pubblico con l’artista Nico Angiuli, che racconterà alcuni dei progetti artistici da lui realizzati fino ad oggi e introdurrà il progetto Part-Time Resistance, tra i vincitori del Premio PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura.

Alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso concerto del trio Kanon, nome che oltre ad avere assonanza con il Canone,

22-24 ottobre

Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.