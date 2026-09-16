Eventi del 16 settembre in Molise tra mostre d’arte, fotografia e degustazioni territoriali: cultura e sapori in tutta la regione

REGIONE – La giornata del 16 settembre si apre con un cartellone che intreccia arte, territorio e sapori locali. Molisenews24.it ricorda che le mostre continuano a scandire il panorama culturale tra Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre Isernia ospita un appuntamento dedicato ai prodotti e alle identità del territorio, con degustazioni e percorsi sensoriali che mettono al centro vino, olio e tradizioni. Un programma che unisce cultura visiva e gusto, offrendo esperienze diffuse in tutta la regione.

GLI EVENTI DEL 16 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e sapori del terrttorio

All’Auditorium d’Italia di Isernia fa tappa I luoghi del gusto: esperienze di vino, olio e territorio

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.

Festa di San Matteo Apostolo a Montenero di Bisaccia (fino al 21)

19 settembre

Festività in onore di Sacro Cuore di Gesà a San Giovanni in Galdo

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Don Chisciputte

Spot e sapori al Bocciodromo di Campobasso

20 settembre

A Camobasso,in Piazza Municipio, torna Campobazar, mercatino dell’usato