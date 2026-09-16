Eventi in Molise il 16 settembre 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Eventi del 16 settembre in Molise tra mostre d’arte, fotografia e degustazioni territoriali: cultura e sapori in tutta la regione

I luoghi del guatoREGIONE – La giornata del 16 settembre si apre con un cartellone che intreccia arte, territorio e sapori locali. Molisenews24.it ricorda che le mostre continuano a scandire il panorama culturale tra Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, mentre Isernia ospita un appuntamento dedicato ai prodotti e alle identità del territorio, con degustazioni e percorsi sensoriali che mettono al centro vino, olio e tradizioni. Un programma che unisce cultura visiva e gusto, offrendo esperienze diffuse in tutta la regione.

GLI EVENTI DEL 16 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e sapori del terrttorio

All’Auditorium d’Italia di Isernia fa tappa I luoghi del gusto: esperienze di vino, olio e territorio

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.

Festa di San Matteo Apostolo a Montenero di Bisaccia (fino al 21)

19 settembre

Festività in onore di Sacro Cuore di Gesà a San Giovanni in Galdo

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Don Chisciputte

Spot e sapori al Bocciodromo di Campobasso

20 settembre

A Camobasso,in Piazza Municipio, torna Campobazar, mercatino dell’usato

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