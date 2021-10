Gli orari delle Sante Messe online. A Termoli Camminata degli Olivi, a Campobasso ultimo giorno della rassegna Poietika

REGIONE – Domenica 17 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo alcune delle Sante Messe da poter seguire in diretta streaming. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dell’arcivescovo di Trento in diretta streaming su www.diocesitn.it e sul sito del settimanale diocesano www.vitatrentina.it.Alle 10.30 Santa Messa dalla chiesa di San Giorgio a Macerata, la Messa diffusa sul canale Youtube e sulla pagina Facebook Diocesi di Macerata. Alle 11 dal di Cremona Messa in streaming sui profili social della Diocesi.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Guglionesi visitabile fino al 20 ottobre la mostra “Le donne e l’emigrazione”.

Fino al 24 ottobre presso la Galleria Spazio Immagine in Vico Persichillo a Campobasso verrà esposta la mostra fotografica Randstad1969.

Gli altri eventi

Termoli Città dell’Olio partecipa alla Camminata tra gli Olivi – 5* Giornata Nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio.

A Campobasso si chiude Poietika Art Festival 2021 con una serata particolare, in memoria del fondatore di Emergency Gino Strada, dal titolo “Afghanista: terra di confine”. Sul palco l’inedito confronto tra Franco Di Mare, lo scrittore afgano Alì Ehsani, l’ex ministro afgano Syed Ahmad Shah Sadaat e, in collegamento online, la scrittrice canadese Deborah Ellis.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 ottobre

Alle ore 18.30, presso i locali del Circolo Sannitico a Campobasso il professor Gastone Breccia, dell’Università degli studi di Pavia presenterà il suo libro “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan”, edito da Il Mulino.

19 ottobre

Dalle 18 alle 20, al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, incontro pubblico con l’artista Nico Angiuli, che racconterà alcuni dei progetti artistici da lui realizzati fino ad oggi e introdurrà il progetto Part-Time Resistance, tra i vincitori del Premio PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura.

Alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso concerto del trio Kanon, nome che oltre ad avere assonanza con il Canone,

22-24 ottobre

Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.