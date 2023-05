Al Teatro del Loto a Ferrazzano in scena “Contrattempi moderni”; a Sepino “E se non piangi di che pianger suoli?”

REGIONE – Giovedì 18 Maggio 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 20 maggio all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia la mostra “The art of less” di Stefano Cirillo.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL18 MAGGIO

Alle ore 18.00, presso la Sala Santo Stefano di Sepino, Officina Creativa, nell’ambito della rassegna “I briganti, tra Storia, Mito, Leggende e Amore per la libertà”, presenta: “E se non piangi di che pianger suoli?”

Alle ore 20.30 al Teatro del Loto a Ferrazzano va in scena “Contrattempi moderni”. omaggio ai tempi moderni di Charlie Chaplin.

C’é tempo fino al 22 maggio per iscriversi ai corsi di formazione organizzati da Iaros International e finanziati dalla Regione su marketing, turismo e gastronomia. Prevista indennità di frequenza e qualifica professionale.

C’é tempo fino alle ore 12 del 12 giugno per partecipare al Concorso musicale Mic Drop 2023.

Fino al 30 giugno ci si potrà iscrivere al Corso per barman I° e II° livello, che si terrà a Campobasso nella seconda metà di settembre. Per informazioni telefono 0874 6891 formazione@cofcommerciomolise.it

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 maggio

Alle ore 18,30, a Macchiagodena, nel Castello Baronale, per il convegno “I briganti tra storia, mito, leggende e amore per la libertà”, con Eugenio Bennato, Antonio D’Ambrosio, Paolo Franzese, Antonio Salvatore e Nadia Verdile.

Al Teatro del Loto a Ferrazzano, alle ore 20.30, va in scena “Contrattempi moderni”. omaggio ai tempi moderni di Charlie Chaplin.

In occasione della ricorrenza del patrono, San Pietro Celestino, Isernia ospiterà in Largo Cappuccini la cantante Dadà

20 maggio

Alle ore 18.30 al Teatro del Loto a Ferrazzano va in scena “Contrattempi moderni”. omaggio ai tempi moderni di Charlie Chaplin.

21 maggio

Torna il mercatino dell’usato a Campobasso, dalle 9 alle 19 nell’area della Curva Nord dell’ex Stadio Romagnoli. Già in programma per il 21 maggio ma rinviato per maltempo.

Alle 17.30 al Teatro Italo Argentino del comune altomolisano, il regista Gianfranco Pannone presenterà il documentario “Lascia stare i santi”.

Alle ore 18.30 al Teatro del Loto a Ferrazzano va in scena “Contrattempi moderni”. omaggio ai tempi moderni di Charlie Chaplin.

10 giugno

All’area eventi di Selva Piana, Mannarino. Il cantautore romano farà in Molise la data zero del suo nuovo tour “Corde”.

16 giugno

Termoli Comics & Games by QDSSPrende il via (e proseguirà il 18 giugno), il primo evento dedicato ai giochi e ai fumetti che si sia mai visto in Molise.

27 luglio

Prende il via (proseguirà fino al 29 luglio) a Termoli la terza edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte