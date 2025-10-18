Mostra al MACTE di Termoli, visite alla Banca d’Italia, fiere, concerti e festival tra Campobasso, Larino, Ferrazzano e Macchiagodena

REGIONE – Sabato 18 ottobre il Molise si risveglia tra arte, musica e tradizione. Molisenews24.it ricorda che a Termoli, il MACTE ospita fino al 24 gennaio 2026 la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva, un percorso che mette in dialogo memoria e contemporaneità.

La giornata prosegue con appuntamenti diffusi sul territorio: alle 11, all’Auditorium Comunale di Oratino, spazio alle Favole ecologiche, mentre a Campobasso si aprono le porte della Banca d’Italia per il programma nazionale È Cultura!. A Petrella Tifernina torna Petrella in Fiera, e a Molise si brinda con Birra al Borgo. Ferrazzano ospita una nuova tappa del Loto Link Festival, che proseguirà anche il 19, 20, 26 ottobre e il 10 novembre.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il Grand Hotel Rinascimento di Campobasso accoglie l’evento di gala Comitatus Molisii, con balli aristocratici e atmosfere d’altri tempi. A Macchiagodena, invece, si celebra il gusto con Calici d’autunno. La serata si chiude in musica: alle 19.00, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, il concerto Solo Piano di Maria Gabriella Castiglione promette emozioni intime e raffinate.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 17 OTTOBRE 2025

Alle 11 all’Auditorium Comunale di oratino “Favole ecologiche”.

Campobasso, visite alla Banca d’Italia per “È Cultura!” 2025.

Petrella in Fiera a Petrella Tifernina.

Birra al Borgo a Molise.

Loto Link Festival a Ferrazzano (anche il 19, 20, 26 e 10 noembre).

Alle 16.30 Comitatus Molisii, evento di gala con ballo aristocratico al Grand Hotel Rinascimento di Campobasso.

Calici d’autunno a Macchiagodena

Alle ore 19.00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino Concerto SOLO PIANO di Maria Gabriella Castiglione.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 ototbre

I Sentieri d’Itlaia: escursione con degustazione di Tintilia. Per informazioni e prenotazioni: 3500800101, 3481410560.

Festa d’autunno a Campolieto

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Il pranzo della domenica a Santa Maria de Foras.

Alle 18 all’Auditorium d’Italia di Isernia concerto sinfonico in omaggio a Lucio Dalla.

Alle 18, all’Auditorium di via Elba, a Termoli, il concerto “Tacer Cantando” con Samantha Sapienza e Nadia Testa per Termoli Musica 2025.

Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2il concerto “Tacer Cantando” con Samantha Sapienza e Nadia Testa per Termoli Musica 20026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.

Al Teatro Savoia di Campobasso, omaggio a Šostakovič con Roma Sinfonietta, Costanza Principe e Andrea Di Mario.

26 ottobre

Raccolta delle castagne e grigliata wild a Campitello Matese: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3485921343.

31 ottobre

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.