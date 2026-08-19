Arte al Castello Angioino e al MACTE, cartelloni estivi nei borghi, “Sinestesie del Matese”, Sagra della Manteca e musica live a Trivento

REGIONE – Gli eventi del 19 agosto si muovono tra arte, territorio e musica, componendo un panorama culturale che attraversa il Molise da nord a sud. Molisenews24.it ricorda che le sale del Castello Angioino di Civitacampomarano continuano a ospitare la collettiva Humus, un percorso che mette in dialogo le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre. A Termoli, il MACTE propone invece le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due visioni che affrontano la crisi climatica e i nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificio, aperte fino al 26 settembre.

Sul territorio proseguono i cartelloni estivi: Trivento, Venafro, Isernia, Bonefro, Campobasso e Fossalto animano l’estate 2026 con programmi che intrecciano sagre, spettacoli e iniziative culturali. A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, debutta Sinestesie del Matese, esperienza sensoriale in tre atti che trasforma il parco storico in un percorso immersivo. Ad Acquevive di Frisolone torna la Sagra della Manteca, appuntamento dedicato a uno dei prodotti simbolo della tradizione casearia locale.

La serata si accende a Trivento, dove dalle ore 21 Biagio Antonacci sarà protagonista di Tra le righe, portando nel borgo molisano una delle voci più amate della musica italiana.

GLI EVENTI DEL 19 AGOSTO

Mostre d’arte

Dal 22 al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, una proposta culturale che trasforma il parco storico in un percorso sensoriale in tre atti.

Ad Acquevive di Frisolone torna invece la tradizionale Sagra della Manteca, appuntamento dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della cultura casearia locale.

A Trivento, dalle ore 21, Biagio Antonacci sarà protagonista di “Tra le righe”, un evento che porta nel borgo molisano uno dei cantautori più amati del panorama italiano

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 agosto

A Tufara prima giornata di Materieprime – Voci, Suoni, Immagini di un antico paese futuro

il MoliseCinema Tour arriva per la prima volta a Petacciato con la proiezione di “Oi vita mia”

Bojano – “EfferveTalk Molise” (3ª Edizione): Ore 17:30 presso l’Auditorium di Bojano (Via G. Marconi). Un format culturale e innovativo incentrato sulle storie di chi sceglie di restare o tornare in Molise.

Bagnoli del Trigno – Tribute Band dei Pooh: Ore 20:00 in Largo Via Giuseppe Nicola Rossi. Concerto dal vivo con i principali successi dello storico gruppo italiano.

21 agosto

A Tufara giornaya conclusiva di Materieprime – Voci, Suoni, Immagini di un antico paese futuro

Rocchetta a Volturno celebra la Madonna Delle Grotte

Bagnoli del Trigno – All e22 concerto di Direzioni Parallele

22 agosto

Carovilli – Torna La Tesca, rievocazione della trebbiatura giunta alla 45a edizione (anche il 24)

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso