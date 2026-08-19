Arte al Castello Angioino e al MACTE, cartelloni estivi nei borghi, “Sinestesie del Matese”, Sagra della Manteca e musica live a Trivento
REGIONE – Gli eventi del 19 agosto si muovono tra arte, territorio e musica, componendo un panorama culturale che attraversa il Molise da nord a sud. Molisenews24.it ricorda che le sale del Castello Angioino di Civitacampomarano continuano a ospitare la collettiva Humus, un percorso che mette in dialogo le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre. A Termoli, il MACTE propone invece le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due visioni che affrontano la crisi climatica e i nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificio, aperte fino al 26 settembre.
Sul territorio proseguono i cartelloni estivi: Trivento, Venafro, Isernia, Bonefro, Campobasso e Fossalto animano l’estate 2026 con programmi che intrecciano sagre, spettacoli e iniziative culturali. A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, debutta Sinestesie del Matese, esperienza sensoriale in tre atti che trasforma il parco storico in un percorso immersivo. Ad Acquevive di Frisolone torna la Sagra della Manteca, appuntamento dedicato a uno dei prodotti simbolo della tradizione casearia locale.
La serata si accende a Trivento, dove dalle ore 21 Biagio Antonacci sarà protagonista di Tra le righe, portando nel borgo molisano una delle voci più amate della musica italiana.
GLI EVENTI DEL 19 AGOSTO
Mostre d’arte
Dal 22 al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, una proposta culturale che trasforma il parco storico in un percorso sensoriale in tre atti.
Ad Acquevive di Frisolone torna invece la tradizionale Sagra della Manteca, appuntamento dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della cultura casearia locale.
A Trivento, dalle ore 21, Biagio Antonacci sarà protagonista di “Tra le righe”, un evento che porta nel borgo molisano uno dei cantautori più amati del panorama italiano
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 agosto
A Tufara prima giornata di Materieprime – Voci, Suoni, Immagini di un antico paese futuro
il MoliseCinema Tour arriva per la prima volta a Petacciato con la proiezione di “Oi vita mia”
Bojano – “EfferveTalk Molise” (3ª Edizione): Ore 17:30 presso l’Auditorium di Bojano (Via G. Marconi). Un format culturale e innovativo incentrato sulle storie di chi sceglie di restare o tornare in Molise.
Bagnoli del Trigno – Tribute Band dei Pooh: Ore 20:00 in Largo Via Giuseppe Nicola Rossi. Concerto dal vivo con i principali successi dello storico gruppo italiano.
21 agosto
A Tufara giornaya conclusiva di Materieprime – Voci, Suoni, Immagini di un antico paese futuro
Rocchetta a Volturno celebra la Madonna Delle Grotte
Bagnoli del Trigno – All e22 concerto di Direzioni Parallele
22 agosto
Carovilli – Torna La Tesca, rievocazione della trebbiatura giunta alla 45a edizione (anche il 24)
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso