Martedì 19 febbraio 2019 sotto il segno della seduzione con lo spettacolo del Teatro Savoia di Campobasso questa sera “La vie en rose … Bolero”. Protagonista il Balletto di Milano nel suo tour italiano per i teatri. La vie en rose è stato creato nel 2010 per essere dedicato, anche se arricchito da brani di altri famosi interpreti della canzone francese, a Charles Aznavour. Sempre nel capoluogo appuntamento con bellezza e arte mentre nel pomeriggio II° incontro al Caffé Letterario con Il Giardino d’Inverno. La sera di balla al Dogma Club con Fever mentre allo Zeppelin Pub 2 Fausto Ferraiuolo al pianoforte con Antonio Armanetti al vibrafono, Luca Di Muzio al basso e Oreste Sbarra alla batteria per Jam in Town. A Isernia in mattinata singolare nuovo corso di danza in fascia, un tenero passo a due tra mamma e bambino per neo mamme con bambini da 2 mesi a 2 anni. Necessaria la prenotazione al 3924096799. A Termoli proseguono le iscrizioni ai corsi di Tennis e nel primo pomeriggio convegno discipline ordinistiche sulla previdenza mentre a Venafro Ricomincio da tre per il Nuovo Cinema Divergente.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 19 FEBBRAIO 2019

CAMPOBASSO

ISERNIA

Corso di danza in fascia – Danza in fascia (10-13)

TERMOLI

Corso di tennis (iscrizioni) – Scuola Tennis Termoli (dalle 10)

Convegno discipline ordinistiche sulla previdenza – sala Ex Cinema Sant’Antonio in Piazza Sant’Antonio (14.30)

VENAFRO