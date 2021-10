A Campobasso, al Circolo Sannitico presentazione di “L donne dei Calabri di Montebello”; al Teatro Savoia concerto del Trio Kanon

REGIONE – Martedì 19 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Guglionesi visitabile fino al 20 ottobre la mostra “Le donne e l’emigrazione”.

Fino al 24 ottobre presso la Galleria Spazio Immagine in Vico Persichillo a Campobasso verrà esposta la mostra fotografica Randstad1969.

Gli altri eventi

Alle ore 18.00, presso la sala dedicata alla memoria del maestro “Domenico Fratianni” al Circolo Sannitico di Campobasso, Simonetta Tassinari presenterà il suo nuovo romanzo edito da Corbaccio, intitolato “Le donne dei Calabri di Montebello”.

Dalle 18 alle 20, al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, incontro pubblico con l’artista Nico Angiuli, che racconterà alcuni dei progetti artistici da lui realizzati fino ad oggi e introdurrà il progetto Part-Time Resistance, tra i vincitori del Premio PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura.

Alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso concerto del trio Kanon, nome che oltre ad avere assonanza con il Canone,

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22-24 ottobre

Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.

26 ottobre

Il 26 e il 28 ottobre i cittadini molisani potranno pertanto partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria sulla tematica “Economia Personale e Familiare”.