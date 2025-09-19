A Campobasso presentazione del romanzo “L’intruso” e recital “C’è chi dice NO!”; Sagra del Fungo Porcino a Cantalupo nel Sannio

REGIONE – Venerdì 19 settembre il Molise si veste di cultura, impegno civile e tradizione. La redazione di Molisenews24.it ricorda che al Circolo Sannitico, la letteratura prende il centro della scena con la presentazione del romanzo “L’intruso” di Cosatantini e Falcone. Poco distante, il recital “C’è chi dice NO!” risuona come un grido di consapevolezza. Un momento di teatro civile che parla al cuore e alla coscienza. Nel frattempo, a Castel del Giudice si conclude il progetto PRIN PNRR sull’energia nelle comunità. E per chi cerca il gusto autentico della tradizione, la Sagra del Fungo Porcino a Cantalupo nel Sannio è una tappa obbligata. Profumi di bosco, ricette tramandate, convivialità: un inno all’autunno e alla cultura gastronomica locale.

GLI EVENTI DEL19 SETTEMBRE

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

Evento conclusivo del progetto PRIN PNRR sull’energia nelle comunità a Castel del Giudice.

Al Circolo Sannitico di Campobasso, presentazione del romanzo”L’intruso” di Cosatantini e Falcone.

Sagra del Fungo Porcino a Cantalupo nel Sannio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 settembre

Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.

Alle 20 e 30, presso il rinnovato Cinema-teatro ‘Flavio Bucci’ di Casacalenda, andrà in scena la compagnia brasiliana ‘Mundo Rodà’ con lo spettacolo dal titolo ‘Memórias da Rabeca’.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Alle ore 18.00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli concerto del Nuovo Trio Accord. Il programma prevede musiche di A. Piazzolla, C. Gardell, G.M. Rodriguez, R. Galliano, L. Bacalov.

27 settembre

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.