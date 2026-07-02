Gli eventi del 2 luglio in Molise tra Volo dell’Angelo, collettive al Castello Angioino, incontri sul turismo e presentazioni letterarie

REGIONE – Oggi. giovedì 2 luglio, il Molise oggi offre un calendario ricco e trasversale, che intreccia mostre d’arte contemporanea, tradizioni religiose secolari, incontri dedicati allo sviluppo turistico e appuntamenti culturali. Molisenews24.it ricorda che dalle sale del Castello Angioino alle piazze dei borghi, passando per gli spazi museali e letterari, la regione propone un ventaglio di iniziative capaci di coinvolgere residenti, visitatori e appassionati di ogni settore. Una giornata che racconta il territorio attraverso linguaggi diversi: l’arte, la fede, la musica, la formazione e la narrativa.

GLI EVENTI DEL 2 LUGLIO