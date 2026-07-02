Gli eventi del 2 luglio in Molise tra Volo dell’Angelo, collettive al Castello Angioino, incontri sul turismo e presentazioni letterarie
REGIONE – Oggi. giovedì 2 luglio, il Molise oggi offre un calendario ricco e trasversale, che intreccia mostre d’arte contemporanea, tradizioni religiose secolari, incontri dedicati allo sviluppo turistico e appuntamenti culturali. Molisenews24.it ricorda che dalle sale del Castello Angioino alle piazze dei borghi, passando per gli spazi museali e letterari, la regione propone un ventaglio di iniziative capaci di coinvolgere residenti, visitatori e appassionati di ogni settore. Una giornata che racconta il territorio attraverso linguaggi diversi: l’arte, la fede, la musica, la formazione e la narrativa.
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GLI EVENTI DEL 2 LUGLIO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Eventi religiosi e tradizioni
Il Volo dell’Angelo – Vastogirardi
La giornata centrale dei festeggiamenti dedicati a Maria Santissima delle Grazie ospita la secolare rappresentazione sacra del Volo dell’Angelo, uno degli eventi religiosi più suggestivi del Molise. Una bambina, sospesa a un cavo d’acciaio, raggiunge la statua della Madonna recitando una preghiera di ringraziamento e lanciando petali verso la folla.
Dopo le celebrazioni mattutine, il programma prosegue con la processione accompagnata dal complesso bandistico Città di Mottola, il concerto lirico‑sinfonico in Piazza Umberto I alle 21:00 e i tradizionali fuochi pirotecnici.
Turismo e Sviluppo Territoriale
Incontro sul Turismo Diffuso – Termoli
Primo appuntamento territoriale promosso dalla Regione Molise per illustrare bandi, misure e opportunità dedicate allo sviluppo del turismo diffuso e della micro‑ricettività nei borghi.
L’incontro, rivolto a operatori, amministratori e aspiranti imprenditori locali, si svolge oggi alle 10:30 nell’Aula Adriatico della sede universitaria di Termoli (Via Duca degli Abruzzi).
Concerti e Spettacoli
I Jalisse in concerto – Cercemaggiore (CB)
La celebre band si esibirà in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa alle ore 21:00, in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Libera.
Cultura e Letteratura
Presentazione letteraria – Campobasso
Presso lo Spazio Sfuso (Piazza Gabriele Pepe, 42), alle ore 18:30, si terrà la presentazione della seconda edizione del romanzo Come le Ali del Pettirosso dell’autore molisano Giordano Alfonso Ricci. Sarà presente l’autore e l’incontro verrà trasmesso anche in diretta Facebook, ampliando la partecipazione anche al pubblico online.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
3 luglio
Sentiero CAI “L’Anello del Monte Gonfalone” – Frosolone (IS)
Alle 18.30 in piazza Alessandro Volta inaugurazione del primo sentiero CAI di Frosolone: un percorso che parte dal centro storico, attraversa l’area naturalistica delle fasciaiole e arriva alle Civitelle, dove si trovano le antiche mura sannite.
Presentazione “EVO Experience” – Pozzilli (IS)
Alle ore 10.30 nella Sala Consiliare di Pozzilli debutta EVO Experience, progetto dedicato all’oleoturismo e alla valorizzazione degli uliveti storici, dei frantoi e dei borghi del territorio, promosso dal Parco dell’Olivo di Venafro e Molisensi.
Ultimo giorno delle Feste Patronali di Vastogirardi
4 luglio
Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano
Sotto le stele di Fornelli: Uno degli appuntamenti estivi in uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Fornelli, noto per le sue imponenti mura medievali e le sette torri, si anima in una serata d’estate tra atmosfera suggestiva, piccoli eventi e la possibilità di passeggiare nel centro storico illuminato.
5 luglio
Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso