A Piazza della Vittoria la proiezione del film City of crime, teatro per bambini a Villa De Capoa e Onda d’urto live a Isernia

REGIONE – Giovedì 20 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

A Campobasso dal 17 al 21 agosto proponte cinque appuntamenti con Cinema al Corso a Campobasso proiezione in Piazza della Vittoria, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto). A Villa De Capoa ore 18 Estate NpL – Nati per leggere. Teatro per bambini con tre eventi nei giorni 20 e 27 agosto a Villa De Capoa. A Castello Monforte presentazione del catalogo “Il Cavaliere di San Biase “, foto di Mauro Presutti. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e la prenotazione è obbligatoria al numero WhatsApp 3357763884. Al Sette di Cuori a Pesco Farese karaoke night dalle 21.30.

A Isernia l’UMAMI Bistrot propone una serata di degustazione Gin Tonic dalle 18 mentre il Bar Verdementa ospita l’Onda d’urto live dalle ore 21.

Fino al 31 agosto si può visitare la 12ª edizione della mostra diocesana di Termoli Larino intitolata “Imprevisto – Dialoghi d’arte” con le opere dell’artista @Michele Porsia e le opere di arte sacra della Diocesi di Termoli Larino. Al Newman Bar dalle 21.30 Katia & The Hammers Live.

10° Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo reading spettacolo con Franco Arminio “La cura dello sguardo”. Dal 19 al 22 agosto appuntamento online con il Kimera International Film Festival.

All’Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” di Bonefro alle ore 18 prosegue la Mostra fotografica “Viaggi” di Guido D’Onofrio.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

Alle Mafalda in via Roma Vico III alle 21 Cinema d’Autore con il film “Io e Annie” mentre dalle 20 serata (G)Astronomica a Monteverde di Vinchiaturo, cena presso Le 4 Vianove, visita al sito di Santa Maria di Monteverde e poi osservazione della volta celeste con racconto di miti e leggende legate a stelle e costellazioni (prenotazione al 3294141540).

PROSSIMI EVENTI

Prosegue la 10° Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo: il 21 racconti di Valentina Farinaccio in “Quel giorno”, il 22 presentazione del libro “Nel mare c’è la sete” e concerto di Erica Mou.

Il 21 agosto Chorando Brazil, concerto musica Choro con Vittorio Sabelli (Clarinetto) e Marco Molino (Marimba e Pendeiro) a Castello Monforte di Campobasso. Al Summerland presso le Cupolette a Vinchiaturo Birra e arrosticini, musica e intrattenimento con bagno a mezzanotte (prenotazione al 340.4954937).

Dal 22 agosto al via Cinema Drive-In a Termoli con quattro appuntamenti: il 22 Ploi, il 29 Vita da pi, il 5 settembre Grand Hotel Budapest e il 12 La Pazza Gioia. Luca Santaniello in “Organik” protagonista a Mirabello Sannitico alle ore 21.30. A Pescolanciano tra storia e cultura dalle 15, visita guidata al castello d’Alessandro di Pescolanciano e escursione tra le mura sannitiche e medievali del sito di Santa Maria dei Vignali. Al termine dell’escursione, visita presso La Fucina – Birrificio Artigianale con possibilità di acquisto di birre artigianali (prenotazioni al 3287639268).

Il 23 agosto Yoga nel Meleto a Castel del Giudice. Trekiing & show cooking a Cercepiccola. Alle 18 alla Taverna del Duca a Pescolanciano “Come e quando è nato il Lupo Cattivo”. Passeggiata naturalistica alla Cascata Schioppo di Carpinone (prenotazioni al 348.5921343).

Dal 24 al 28 agosto a Palazzo Gil Campobasso in programma la sesta edizione di Kiss Me Deadly.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Il 29 sentiero trekking sul Sentiero Frassati del Molise a Civitanova del Sannio (prenotazioni al 328.7639268).

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.