Al Palazzo Vescovile di Termoli Giorgio Paglione presenta “Lo sterno d’Italia”; mostre e appuntamenti natalizi

Musei e mostre

Fino al 6 gennaio 2022 al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento 3, la XIIIª edizione della Mostra dei Presepi “La Rinascita” di Giovanni Teberino.

Fino al 9 gennaio a Palazzo Gil a Campobasso sarà visitabile la mostra “La storia del Contado del Molise”.

Presso la Galleria Spazio Arte Petrecca a Isernia é visitabile la mostra “Dissolvenze” di Michel Casertano, a cura di Carmen D’Antonino ed Antonio Pallotta. Aperta fino al 12 dicembre: dal martedì al sabato 17:30-20:00-domenica su prenotazione.

Nel Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro fino al prossimo 27 febbraio 2022 é visitabile la mostra “Nel segno dell’acqua”.

Presso Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 18 aprile. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

GLI ALTRI EVENTI

A partire dalle ore 16.30, il poeta e scrittore capracottese Giorgio Paglione sarà ospite de “la casa del libro” a Termoli per presentare il suo libro “Lo sterno d’Italia”. Appuntamento presso il Palazzo Vescovile.

Aperte le iscrizioni per il corso base di fotografia con le lezioni a partire da sabato 8 gennaio 2022 in Corso Bucci a Campobasso.

ALTRI APPUNTAMENTI NATALIZI

Al Lago di Castel Vincenzo, il Parco tematico sul Natale più grande del Molise, si prepara ad accogliere tanti ospiti. Fino al 6 Gennaio tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 22: un villaggio con Elfi e Babbo Natale, pista di Pattinaggio, spettacoli circensi in una struttura con posti a sedere e riscaldata, ampia zona ristoro, mercatini di Natale. “Natale d’Amare 2021, trascorri le tue feste con noi” è un cartellone ricco di eventi pensato per rendere piacevoli le festività e per rilanciare Campomarino con una serie di iniziative trasversali, dalla cultura all’animazione per bambini, dalla valorizzazione delle tipicità locali agli eventi tipici della tradizione locale; eventi natalizi anche a Isernia . “Mercatini di Natale” in Piazza Pepe a Campobasso”. Una vetrina natalizia di prodotti tipici del territorio. A Campobasso, comunque, é ampio anche il cartellone degli eventi natalizi, tra mostre fotografiche, spettacoli musicali, proiezioni di film, presentazioni di libri. Dicembre fitto di eventi anche ad Agnone. Teatro, musica, spettacoli di magia, ma anche sport ed escursioni che consentiranno a cittadini e villeggianti di godere a pieno del territorio. Dal 12 dicembre Mercatino di Natale a Casacalenda, nel Palazzo Liberty, in piazza Mercato. É uscito il programma di “Natale al Loto” con due mostre, due concerti e tre spettacoli teatrali per questo periodo natalizio. Partiamo dalle Mostre in programma: dal 19 dicembre ’21 al 9 gennaio ’22 disponibile sia “Visionaria” di Keziat che il “Il Teatro e il suo doppio” di Massimiliano Ferrante. Per i concerti troviamo il 19 dicembre, ore 19.00 Antonio Forcione & Luca Ciarla con Antonio Forcione (chitarra) e Luca Ciarla (violino); il 21 dicembre alle ore 20.30 Logos Trio in Cambianze, concerto narrante di Pasquale Filastò. Per gli spettacoli teatrali troviamo il 27, 28, 29 dicembre, ore 20.30, e 30 dicembre, ore 18.00 la Compagnia del Loto in Peergyntrip mentre il 28 e 29 dicembre, ore 18.00, in Sala Piccola Giuseppe Spedino Moffa e Stefano Sabelli in “Le vie del Buddha”; 8 gennaio, ore 20.30, e 9 gennaio, ore 18.00, Rimbamband in “Note da Oscar” Di Raffaello Tullo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 dicembre

Si rinnova anche quest’anno l’appuntano con il Presepe Vivente di Guardialfiera, uno tra i presepi storici più importanti del Molise. Anche il 2 Gennaio 2022 (dalle ore 17,30 alle ore 20,00) e il 6 Gennaio 2022 con la sfilata e l’arrivo dei Magi allietata (dalle ore 18,00 alle ore 20,00)

1 gennaio 2022

Al Teatro Savoia di Campobasso concerto dell’Orchestra da Camera di Campobasso. Biglietti disponibili su https://www.liveticket.it/kalosensemble?fbclid=IwAR1rfdwXrqC0Ai3nQT6ChHcY1MuJL4tT2TQ0hYdTWUz8TF_I_7co-ndmcug

14 gennaio 2022

“Terra mala”, ’incontro con Stefano Schirato alle ore 18.30 nella sede del MACTE di via Giappone a Termoli.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese