Mostre, festival, sagre, rievocazioni e musica: gli eventi del 20 giugno in Molise tra Termoli Comics, Notte Romantica, mostre e tradizioni

REGIONE – Oggi, sabato 20 giugno, il Molise si prepara a vivere un fine settimana ricchissimo di appuntamenti culturali, festival, mostre, rievocazioni storiche, sagre e musica dal vivo. Molisenews24.it ricorda che dalle grandi fiere pop come Termoli Comics & Games alle atmosfere intime della Notte Romantica di Oratino, passando per mostre d’arte, incontri culturali, tradizioni popolari e street food, il territorio offre un calendario capace di coinvolgere famiglie, appassionati, turisti e curiosi.

Eventi che raccontano l’identità molisana attraverso creatività, storia, gastronomia e musica, trasformando borghi, piazze e castelli in palcoscenici vivi e partecipati.

GLI EVENTI DEL 20 GIUGNO