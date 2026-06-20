Mostre, festival, sagre, rievocazioni e musica: gli eventi del 20 giugno in Molise tra Termoli Comics, Notte Romantica, mostre e tradizioni
REGIONE – Oggi, sabato 20 giugno, il Molise si prepara a vivere un fine settimana ricchissimo di appuntamenti culturali, festival, mostre, rievocazioni storiche, sagre e musica dal vivo. Molisenews24.it ricorda che dalle grandi fiere pop come Termoli Comics & Games alle atmosfere intime della Notte Romantica di Oratino, passando per mostre d’arte, incontri culturali, tradizioni popolari e street food, il territorio offre un calendario capace di coinvolgere famiglie, appassionati, turisti e curiosi.
Eventi che raccontano l’identità molisana attraverso creatività, storia, gastronomia e musica, trasformando borghi, piazze e castelli in palcoscenici vivi e partecipati.
GLI EVENTI DEL 20 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano – Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli – Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Storia, Rievocazioni e Identità Territoriale
Celebrazioni del Millennio Normanno – Bojano (CB) – Penultimo giorno di rievocazioni, approfondimenti e manifestazioni che celebrano il legame storico tra Bojano e l’epopea normanna.
Rievocazione Storica “Rodolfo de Moulins” – Bojano / Civita Superiore Manifestazione medievale con costumi d’epoca, cortei e ricostruzioni dedicate alla famiglia normanna che ha dato il nome al Molise.
Società, Cultura e Attualità
Iniziative dedicate alla Palestina – Campobasso – Ultima delle tre giornate di cinema, dibattiti, incontri culturali e momenti musicali dedicati alla storia e alla cultura palestinese.
Feste Patrobnali, Tradizioni e Sagre
Sagra du Funnateglie – Jelsi (CB) – Dalle ore 19:00 (fino al 21 giugno) – Appuntamento gastronomico dedicato al piatto tipico “Funnateglie”, a base di uova, salsiccia, peperoni e pomodoro, da gustare con pane intinto.
Devozione e Banchetto in Onore di Sant’Antonio (Vinchiaturo) — Tradizione religiosa, convivialità e piatti tipici del territorio.
Festa di Sant’Antonio e Sfilata dei Carri a Montecilfone – suggestiva Sfilata dei Carri di Sant’Antonio, con buoi e animali addobbati a festa con fiori di carta crespa, teli ricamati e coperte storiche all’uncinetto, seguiti dal rito della benedizione dei pani e dei carri in piazza
Paesano Street Food -Roccaravindola — Manifestazione gratuita dedicata al cibo di strada, con giochi e intrattenimento in piazza.
Grandi Festival e Fiere
Termoli Comics & Games 2026 — Seconda giornata della più grande fiera nerd del Molise, dedicata a fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop.
Meraviglia Festival Macchiagodena — Giornata centrale del festival diffuso con mostre, musica e incontro culturale dedicato a Matilde Serao.
Santa Croce Night Festival — Musica live, intrattenimento notturno e street food nella seconda edizione dell’evento estivo.
Rassegna culturale “Lettera 423” – Campobasso – Penultimo giorno del Festival letterario di rilievo con ospiti del panorama narrativo e saggistico contemporaneo. Tra i protagonisti lo storico Emilio Gentile.
La Notte Romantica 2026
Oratino – La Notte Romantica — Il borgo aderisce all’iniziativa nazionale dei Borghi più belli d’Italia: candele, degustazioni, mercatini ed eventi musicali sul tema “L’Amore per i ricordi”.
Concerti e musica
Vinylchiaturow – Dialoghi a 33 giri (Vinchiaturo) — Serata culturale dedicata alla musica in vinile, con dibattiti e ascolti guidate.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
21 giugno
Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso
23 giugno
Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Termoli ospiterà la presentazione del volume La memoria del cuore. Monsignor Giulio Di Rocco, Sacerdote, educatore, letterato. La vita, scritto dall’avvocato Angelo Marolla.
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso