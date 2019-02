Questa sera in scena l’atteso spettacolo dei The Black Blues Brothers; diversi appuntamenti tra gusto, cultura e bellezza

CAMPOBASSO – Sarà il Teatro Savoia al centro dell’attenzione in questo giovedì 21 febbraio 2019. Cinque acrobati africani con il ritmo e l’energia nel sangue fanno rivivere il mito dei divertentissimi Blues Brothers in uno show per tutti. Diversi gli appuntamenti a Campobasso nel corso della giornata tra mostre, estetica, sport e cultura. In serata ricordiamo un paio di appuntamenti enogastronomici oltre alla serata karaoke e a quella universitaria. A Isernia e Busso tra convegni e presentazione di libri mentre a Termoli appuntamento con il gusto grazie a Giovedì Cavatelli gratis. Ricordiamo per sabato e domenica il consueto doppio appuntamento con i principali eventi del weekend e quelli per gli amanti della disco con le serate danzanti in regione.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 21 FEBBRAIO 2019

CAMPOBASSO

Face Designer Giorgio Armani – Estasi Profumerie (dalle 9.00)

Makeup e trattamento viso Clarins – Bontempo Profumi (dalle 9.30)

Giornata Bionkine – Farmacia Picca (dalle 10)

Terra Tradita – mostra fotografica – Sala AxA Tipografia Lampo (ore 10.00-13.00 – 16.00-20.00)

Open Day Urologico / Neurologico – VSKmedical (15.30)

Percorsi dell’anima, mostra di Mario Mariano – via Ziccardi (16 -19)

Campagna informativa “Cura di coppia” – sede dell’Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri (16-20)

Mostra Steve McCurry “Icons” – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

Quando il Carnevale fa rima con solidarietà – Piano seminterrato del Ristorante Castello(17.30-20)

Ciak si mangia! – Malatesta (18)

Ennebici Campobasso vs Airino Basket Termoli – Palavazzieri (18)

Mangi, Bevi E – Matrx Bistrot (19)

Karaoke Night – Binario1 Café Club (20)

Nordic Lab, omaggio alla Cucina Nordica – Kedetà (20)

The Black Blues Brothers – Teatro Savoia (21)

Il giovedì universitario – Bahia Café (22)

ISERNIA

TERMOLI

Giovedì Cavatelli gratis – Pizzeria Cavatelleria La Quercia (19.30)

BUSSO