A Macchiagodena Stefano Veneruso presenta il suo libro su Massimo Troisi. Come iscriversi alle escursioni del fine settimana

REGIONE – Mercoledì 21 giugno 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Sarà visitabile fino al 23 giugno, nelle sale espositive del Palazzo Gil a Campobasso, la mostra di opere dell’artista Donatella Di Lallo, dal titolo “Eudaimonia”.

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Nella galleria dello Spazio Arte Petrecca, in Corso Marcelli 180 a Isernia, dal 16 al 30 giugno si potrà visitare la retrospettiva d’arte dedicata a Carmine Cecola, Raffaele Formichelli, Erennio La Posta, Charles Moulin, Giuseppe Succi e Umberto Taccola.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 21 GIUGNO

Durante la sessione dal titolo “L’Evoluzione dei pagamenti: omnicanale e invisibili”, saranno illustrare le più importanti innovazioni in atto. L’evento si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00 e sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat al relatore cliccando su https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-evoluzione-pagamenti.html

A Macchiagodena, alle ore 18.30 Stefano Veneruso presenta il libro !Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare”

Fino al 30 giugno ci si potrà iscrivere al Corso per barman I° e II° livello, che si terrà a Campobasso nella seconda metà di settembre. Per informazioni telefono 0874 6891 formazione@cofcommerciomolise.it

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 giugno

Le escursioni del giorno:

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

23 giugno

Le escursioni del giorno:

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

24 giugno

Ecco le escursioni del giorno. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Acquatrekking fluviale – h 16.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Trekking al tramonto sul Matese Eremo di Sant’Egidio – h 18.00, Bojano (CB)

Noleggio eco-boat/canoa/kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Piedini in ammollo: attività per bambini in fiume – h 16.00, Carpinone (IS)

Prende via il programma Aestiva 2023 a Campomarino.

25 giugno

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Canyoning nel torrente Callora – h 9.30, Roccamandolfi (IS)

Trekking sul Monte Meta nel PNALM – h 9.00, Pizzone (IS)

Acquatrekking fluviale – h 10.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Noleggio eco-boat/canoa/kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Alle 10 al Teatro Savoia di Campobasso si terrà “Classico romantico e pellicole” che riecocherà nello spettatore le emozioni legate alle grandi pellicole cinematografiche.

5 luglio

Prende il via da an Giuliano del Sannio Borgo in Jazz 2023 che toccherà dodici borghi storici: il programma completo.

11 luglio

Appuntamento al Teatro Verde di Termoli con la data zero di “Panariello VS Masini”.

Appuntamento al Campo in Jazz Festival di Campobasso con il concerto di Chiara Civello.

27 luglio

Prende il via (proseguirà fino al 29 luglio) a Termoli la terza edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte.

29 luglio

A Termoli fa tappa il tour di Erica Mou. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla.

17 agosto

Alle ore 21:30 – a Termoli – presso il Teatro Verde al Parco Comunale “G. La Penna” è in programma l’attesissimo concerto di Al Bano Carrisi.