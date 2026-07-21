Dalle mostre d’arte alle sagre storiche martedì 21 luglio in Molise é una giornata ricca di appuntamenti culturali e territoriali

REGIONE – Il 21 luglio si apre con un calendario ricco di appuntamenti culturali, mostre d’arte e tradizioni che animano il territorio molisano e non solo. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni contemporanee ospitate nei principali spazi museali alle iniziative dei cartelloni estivi, fino alle celebrazioni popolari che custodiscono la memoria rurale, la giornata offre i proposte capace di coinvolgere residenti e visitatori.

GLI EVENTI DEL 21 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre e tradizioni

Prosegue intanto a Jelsi la storica Festa del Grano, una delle celebrazioni più radicate del Molise, iniziata il 18 luglio e capace ogni anno di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Un appuntamento che continua a richiamare visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 luglio

Alle 21.20 al Chiostro del Palazzo Ducale di Larino omaggio aLouis Armstrong

23 luglio

Tartufata di Miranda

Cena i bianco in Largo Convento a BHonefro

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

25 luglio

Mostra mercato e Festival Internazionale della zampogna a Scapoli

25 luglio

Festa di San Cristoforo a Campobasso

Sagra Taccozze e fagioli a Santo Stefano

Secondo appuntamento di Un piano per Sepino con Ramin Bahrami

26 luglio

Vittoria Iannacone canta Noemi a Trivento

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso