Dalle mostre d’arte alle sagre storiche martedì 21 luglio in Molise é una giornata ricca di appuntamenti culturali e territoriali
REGIONE – Il 21 luglio si apre con un calendario ricco di appuntamenti culturali, mostre d’arte e tradizioni che animano il territorio molisano e non solo. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni contemporanee ospitate nei principali spazi museali alle iniziative dei cartelloni estivi, fino alle celebrazioni popolari che custodiscono la memoria rurale, la giornata offre i proposte capace di coinvolgere residenti e visitatori.
GLI EVENTI DEL 21 LUGLIO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Sagre e tradizioni
Prosegue intanto a Jelsi la storica Festa del Grano, una delle celebrazioni più radicate del Molise, iniziata il 18 luglio e capace ogni anno di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Un appuntamento che continua a richiamare visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
22 luglio
Alle 21.20 al Chiostro del Palazzo Ducale di Larino omaggio aLouis Armstrong
23 luglio
Tartufata di Miranda
Cena i bianco in Largo Convento a BHonefro
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
25 luglio
Mostra mercato e Festival Internazionale della zampogna a Scapoli
25 luglio
Festa di San Cristoforo a Campobasso
Sagra Taccozze e fagioli a Santo Stefano
Secondo appuntamento di Un piano per Sepino con Ramin Bahrami
26 luglio
Vittoria Iannacone canta Noemi a Trivento
27 luglio
Alex Britti in concerto a Trivento
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso