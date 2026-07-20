Gli eventi del 20 luglio in Molise animano borghi e città con mostre d’arte, festival musicali, concerti, sagre e tradizioni

REGIONE – Il Molise si sveglia con un’agenda fitta di appuntamenti che attraversano arte, musica, tradizioni e programmi estivi diffusi sul territorio. Mostre, festival, concerti e celebrazioni popolari animano il 20 luglio, trasformando borghi e città in luoghi di incontro e cultura. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi che raccontano nuovi linguaggi visivi alle rassegne musicali internazionali, passando per le feste storiche che custodiscono l’identità rurale della regione, la giornata offre un mosaico di iniziative capaci di coinvolgere residenti e visitatori. Un cartellone variegato che conferma la vitalità dell’estate molisana e la ricchezza delle sue proposte culturali.

GLI EVENTI DEL 20 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Festival e concerti

A Guglionesi, i festeggiamenti del Carmelo si accendono con il concerto della Zanzarita Orchestra, attesa alle 22:00 in Largo Garibaldi con un omaggio a Renzo Arbore

A Larino prende invece il via il Nexum International Festival, una rassegna che unisce alta formazione musicale e scambi culturali, dedicata quest’anno al dialogo con la Corea del Sud. Il Palazzo Ducale diventa il cuore pulsante degli appuntamenti: dalla masterclass di tromba del M° Antonio Carretta al seminario fotografico “Una Foto? No grazie”, fino all’incontro con il M° Giuseppe “Spedino” Moffa sulla zampogna nella musica popolare e contemporanea. Nel tardo pomeriggio spazio anche al benessere con una sessione Baliness, mentre la serata si chiuderà con una suggestiva sfilata in Hanbok, gli abiti tradizionali coreani, accompagnata da musica lirica.

Sagre e tradizioni

Prosegue intanto a Jelsi la storica Festa del Grano, una delle celebrazioni più radicate del Molise, iniziata il 18 luglio e capace ogni anno di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Un appuntamento che continua a richiamare visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso