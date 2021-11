Gli orari delle sante messe. La giornata mondiale dell’albero e rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo”

REGIONE – Domenica 21 novembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Prosegue fino al 28 novembre, presso la Palazzina Liberty di Venafro, la Mostra fotografica “Sentieri di acqua e di pietra“.

GLI ALTRI EVENTI

In occasione della Giornata nazionale dell’albero, si procederà a una piantumazione speciale, in onore dei nuovi nati nel 2020 nei comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Tavenna, Rotello e Mafalda.

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, va in scena ‘Ultimo giorno di sole’ di Giorgio Faletti, interpretato dall’attrice Chiara Buratti e diretto da Fausto Brizzi.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27-28 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” di Tim Burton.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, omaggio a Mia Martini con ‘Note di notte per Mimì‘ con l’attrice e cantante Melania Giglio, accompagnata al piano da Heron Borrelli.

28 novembre

Alle ore 18.30, presso l’Aula Magna del Liceo Classico M. Pagano, primo evento di lancio del progetto Si scrive Molise, realizzato dall’Amministrazione comunale e curato dalla scrittrice Valentina Farinaccio: ospite la scrittrice Chiara Gamberale.

19 dicembre

Alle ore 18, al Teatro Fulvio di Guglionesi, la Compagnia del Loto mette in scena ‘L’asino’, riadattamento del testo del drammaturgo norvegese Jon Jesper Halle.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.