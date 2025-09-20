A Cantalupo nel Sannio la Sagra del Fungo Porcino, a Montagano la premiazione del concorso letterario Faifoli 2025

REGIONE – Oggi, sabato 20 settembre, il Molise si risveglia sotto il segno della cultura, della convivialità e dello spettacolo. Molisenews24.it ricorda che a Cantalupo nel Sannio, il profumo intenso dei funghi porcini richiama buongustai e curiosi alla tradizionale Sagra del Fungo Porcino. A Capracotta, l’incontro con lo scrittore Gino Marchitelli promette riflessioni profonde e dialoghi appassionati. A Montagano, invece, si respira aria di emozione e orgoglio con la premiazione del Concorso Letterario Faifoli 2025. A Casacalenda, dove il rinnovato Cinema-teatro ‘Flavio Bucci’ accoglie la compagnia brasiliana Mundo Rodà con lo spettacolo Memórias da Rabeca.

GLI EVENTI DEL 20 SETTEMBRE

Sagra del Fungo Porcino a Cantalupo nel Sannio.

Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.

A Montagano premiazione del concorso letterario Faifoli 2025.

Alle 20 e 30, presso il rinnovato Cinema-teatro ‘Flavio Bucci’ di Casacalenda, andrà in scena la compagnia brasiliana ‘Mundo Rodà’ con lo spettacolo dal titolo ‘Memórias da Rabeca’.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Alle ore 18.00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli concerto del Nuovo Trio Accord. Il programma prevede musiche di A. Piazzolla, C. Gardell, G.M. Rodriguez, R. Galliano, L. Bacalov.

27 settembre

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.